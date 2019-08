Filip Ingebrigtsen om Jakob: – Han har vært sur på hver trening

– Han har vært sur på hver trening der han må løpe mer enn en halv time, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Lørdag løp brødrene inn til henholdsvis 3.- (Filip) og 4.-plass (Jakob) på 1500-meteren i Diamond League i Paris.

Selv om både Jakob og Filip har vært i nærheten av å løpe under den magiske 3.30-grensen tidligere, var ikke stevnet i Paris tidspunktet å ta ut alt, ifølge Gjert Ingebrigtsen.

Det falt Jakob tungt for brystet, forteller Filip.

– Han er ung og har lyst å bli bedre hele tiden. Det er en offensiv holdning som gjør at man når langt, men jeg tror ikke nødvendigvis at man må ha den offensive holdningen der.

– Blir litt sur

Jakob innrømmer at humøret ikke har vært det beste på trening den siste tiden.

– Jeg elsker å springe løp, men jeg elsker like mye å vinne, så når man må gjøre trening som man vet ikke er prestasjonsfremkallende i det hele tatt, så blir man litt sur. Jeg vet at jeg kunne vært så mye bedre forberedt, men samtidig kan man ikke lade opp til hvert eneste løp - da går man tom til slutt. Man må dessverre spare litt på kruttet til de neste viktige løpene, sier han.

FAR OG TRENER: Gjert Ingebrigtsen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selv om far og trener Gjert Ingebrigtsen prioriterte knallhard trening for guttene før stevnet i Paris, løp de to inn til såpass sterke tider som 3.31,06 og 3.31,33.

Tiden var såpass sterk at den også overrasket Jakob Ingebrigtsen. Han vil likevel ikke spekulere i hvor fort han kunne ha løpt med friskere ben.

– Ja, men det er ikke vits i å legge mer i dette, for jeg vet at jeg kan løpe enda fortere enn dette hvis jeg trener bare bitte litt mindre.

– Når jeg kan løpe et løp som dette med mange tunge uker bak meg, så kan jeg løpe styggfort når jeg virkelig lader opp, legger han til.

– Der er noen kamper

VM er naturlig nok sesongens store mål for Ingebrigtsen-familien, men også Diamond League-finalen om to uker blir viktig.

– Kan du vinne Diamond League-finalen?

– Det er det nok mange som fighter om, men jeg skal ikke løpe så sent på de siste 100 meterne som jeg gjorde her, understreker han.

Gjert Ingebrigtsen innrømmer at Jakob ikke alltid har vært like fornøyd med treningsopplegget,

– Der er noen kamper man må ta, og de dukker opp med jevne mellomrom. Vi må bare være fast i troen på at det vi gjør er rett, sier han til NRK.

– Er du sikker på det?

– Nei, jeg er ikke sikker, men sikker nok til å ta de kampene, smiler han.