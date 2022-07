Filip Ingebrigtsen mister EM: – Har opplevd mye trøbbel

Det bekrefter sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NRK.

– Det stemmer at han ikke er kvalifisert til EM. Filip har slitt med en skade etter at han brøt løpet på Bislett Games tidligere i år, og den har hindret han i å prøve å ta kravet, sier Slokvik.

Sportssjefen forteller at gullvinneren fra 2016 lenge hadde et håp om å rekke EM-kravet. Forrige uke skulle han ha løpt et stevne på Bislett, men skaden hans hindret han i å delta.

Sandnes-løperen måtte bryte 5000 meteren under Bislett Games med seks runder igjen på grunn av en akillesskade i juni.

BRØT: Filip Ingebrigtsen klarte ikke å fullføre 5000 meteren på Bislett Games da han prøvde seg på EM- og VM-kravet. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Jeg følte meg trygg på at det skulle holde, men den ble vondere og vondere. Til slutt klarte jeg ikke legge skikkelig vekt på den. Jeg brukte bare den ene foten, og jeg er skikkelig skuffa, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter han brøt på Bislett.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Ingebrigtsen, uten hell. For tiden er han i St. Moritz i Sveits og trener sammen med brødrene Jakob og Henrik.

– Opplevd mye trøbbel

Ingebrigtsen manglet nok rankingpoeng til å delta og akillesskaden han har slitt med i vår har gjort at han ikke har hatt mulighet til å løpe inn en tid innenfor EM-kravet i tide.

– Det er jo synd at han igjen opplever skadetrøbbel og at de to største målene for sesongen, EM og VM, ryker. Jeg føler med han, sier NRK-kommentator Jann Post.

Filips forrige medalje i et mesterskap kommer tilbake i 2017 i London da han tok bronse på 1500 meter.

– Han har opplevd mye trøbbel i mange år, og det viser seg at kontinuitet i treningen er vanskelig å få til. Jeg er helt sikker på at han har mye bra løping igjen i kroppen, sier Post.

Har slitt etter koronavaksine

Ingebrigtsen har slitt med å komme på toppnivå igjen etter at han tok koronavaksine i fjor.

– Kroppen tålte rett og slett ikke å trene. Han har slitt med allergiproblemer, og han har slitt med enda mer før han slo igjennom, sier Post.

SKUFFENDE OL: Filip Ingebrigtsen røk ut i forsøksheatet i Tokyo i 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg unner han en problemfri sesong snart. Vi snakker om en fyr som har tatt VM-medalje, det er det veldig få norske som har gjort, sier NRK-kommentatoren videre.

Med Filips frafall er det bare yngstebror Jakob som kommer til å delta fra team Ingebrigtsen, etter at Henrik Ingebrigtsen skrinla sine egne planer forrige uke: