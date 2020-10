Filip Ingebrigtsen hadde ikke stilt i noe løp siden Diamond League-stevnet i Stockholm, hvor han ikke klarte å fullføre 1500-meteren grunnet pusteproblemer.

Men i NM-løypa tok han føringen fra start, og hadde hele 29 sekunder forsprang i brødreduellen etter bare tre kilometer. 27-åringen løp de neste sju kilometerne alene, og tok sitt første gull, og første NM-medalje, i terrengløp.

– Det er et monsterløp av Filip, slår Gjert Ingebrigtsen fast.

Han var over ett minutt foran Magnus Tuv Myhre, og 1.15 foran Jonatan Vedvik.

– Det er ikke blitt for mange konkurranser i år. Vi har startet opp mot 2021, og det er gøy å konkurrere i stedet for å trene, forteller Filip Ingebrigtsen.

– Henrik ville vi skulle bli enige om et lureløp, jogge og så spurte, men jeg kjente på førsterunden at kroppen responderte lett. Jeg ville teste kropp og system hvordan ståa var, for det har vært ganske dårlig i perioder i sommer, sier han videre.

Svekket bror

FORNØYD: Henrik Ingebrigtsen ble nummer sju i NM. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Regjerende norgesmester i terrengløp, Henrik Ingebrigtsen, hadde ikke konkurrert siden han måtte bryte 5000-meteren i Monaco midt i august. Siden det har han slitt med smerter i foten, og mangelen på trening ble synlig i Skien. Han tok inn litt på slutten, og ble nummer sju – 1.26 bak lillebroren.

– Det var jækla gøy, men det er frustrerende når kroppen ikke reagerer sånn den pleier å gjøre. Jeg var i mye bedre form i Monaco, da jeg ikke fullførte. Men jeg kjenner ikke noe til skaden, jeg er bare svekket siden jeg har haltet i to måneder, forteller han til NRK.

– Ut ifra den formen jeg har nå, så får jeg et perfekt løp. Jeg kunne ikke løpt noe fortere, legger han til.

Karoline Bjerkeli Grøvdal var like overlegen i kvinneklassen. Hun tok gullet 1.18 foran Maria Sagnes Wågan. Silje Fjørtoft tok bronsen.

TILBAKE: Henrik Ingebrigtsen gledet seg til å konkurrere igjen. – Jeg er ikke i form som i fjor, men jeg stiller så får vi se hvordan det går, sier han. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Var ikke optimist

Trenerfaren var ikke den største optimisten før start, men etter fullført løp var han fornøyd med at begge gutta fikk testet både fot og pust skikkelig

– Det går ikke an å løpe dette uten å kontroll pusten. Han var ikke ute etter å vinne tror jeg, men å løpe bra og pushe kroppen for å se om det fungerer. Jeg tror han er fornøyd med de svarene han får. Han har aldri vært i nærheten av det han gjør i dag i noe terrenggreier, mener Gjert Ingebrigtsen.

PÅ PLASS: Gjert Ingebrigtsen fulgte selvfølgelig løpet fra sidelinjen. Foto: Thomas Bløndal / NRK

Han hevder at Henrik Ingebrigtsen plutselig var smertefri en morgen for rundt to uker siden, og at han da ønsket å melde seg på NM.

– Han har hatt så vondt at han ikke kunne trå på foten, og ikke løpe en meter. Men nå er det ikke noe mer å bry seg om, nå som det er borte, sier trenerfaren.

Heller ikke Filip Ingebrigtsen har kunnet trene skikkelig. De siste månedene har de testet det meste.

– Det har vært så tøft å puste at det ikke var mulig å løpe. Han har fortsatt ikke full tilgang til oksygen, men nok til å løpe her, sa Gjert Ingebrigtsen før start.