– Det har vært en drittsesong.

Det sier Filip Ingebrigtsen etter å ha løpt ned på oppvarmingsbanen i Lausanne. Der stilte han til start på 3000 meter, som broren Jakob Ingebrigtsen vant – men valgte å bryte før det var løpt 2000 meter.

– Det var tungt, rett og slett. Når kroppen ikke spiller på lag er jeg veldig dårlig, og når den spiller på lag har jeg ganske bra nivå inne. Det funket bare ikke. Jeg tåler ett løp og så er jeg på felgen igjen, så vi får se hva vi gjør resten av sesongen. Om det blir noe mer, for det er ikke så mye å hente, forteller 28-åringen.

– Det er ikke bra

Forrige helg hadde han en god opplevelse på en engelsk mil i Eugene, og åpnet etterpå opp om et risiko-opplegg som ikke funket til OL. At det ikke gikk som ønskelig i Sveits, overrasket ham ikke.

– Jeg hadde sett det litt at det kom, for jeg har ikke løpt to bra løp etter hverandre. Selv om jeg sprang bra i Eugene, så visste jeg at det kanskje kom litt for kjapt etter hverandre. Jeg virker som jeg trenger to-tre uker i hvert fall for å komme ovenpå igjen. Det er ikke bra, det er ikke sånn kroppen skal være. Man skal tåle mer enn det, forklarer Filip Ingebrigtsen.

Selv om både han og trenerfaren har følt at de var på vei mot noe bra igjen, tviler løperen på at han stiller i Diamond League-stevnet i Brussel neste fredag. Om han i det hele tatt løper mer denne sesongen, er usikkert.

– Jeg må ta en liten vurdering med lege og Gjert og litt forskjellige. Sånn som i dag føles det ikke sunt ut å springe og pushe på en kropp som ikke funker. Jeg må se hva som er lurt i det lange løp og ta hensyn til kroppen. Nå er det ikke OL eller noe som brenner der fremme, innrømmer han.

SAMMEN: Mens Jakob Ingebrigtsen har hatt en kanonsesong, har storebror opplevd det motsatte. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Motivert

I tillegg til Brussel, gjenstår det fortsatt en Diamond League-avslutning i Zürich og NM på hjemmebane i Sandnes midt i september.

– Jeg må ha en lengre periode med trening for å få kroppen til å hente seg inn. Jeg har pushet kroppen litt mer enn den har tålt kanskje, som da jeg kom fra sykdom, mener Filip Ingebrigtsen.

Til tross for en vanskelig sesong, som startet med et rekordløp på Bislett Games 1. juli, men endte med nedtur i OL og 1500-meterforsøket, har han hele tiden vært motivert.

– Det er ikke noe problem å motivere seg til det, for når det er bra så er det bra. Da er det ingenting som er lettere i verden enn å springe fort. Problemet er de dagene det ikke stemmer, og jeg er veldig enten eller, og ingenting imellom, sier Filip Ingebrigtsen.

SE 3000-METEREN: Jakob Ingebrigtsen vant 3000 meter i Lausanne. Filip Ingebrigtsen måtte bryte.

NRKs kommentator Jann Post har stor forståelse for at sesongen har kostet mye for utøveren.

– Det kan hende at det med tanke på neste sesong kan være greit å ta pause nå, bygge sakte opp igjen og satse på at det svarer til neste sesong med både EM og VM. Filip er en realistisk fyr som har tatt VM-medalje, og vet hvordan ting skal føles, så der stoler jeg på hans vurdering, sier Post.