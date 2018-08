Filip Ingebrigtsen kan gå glipp av NM: – Ble nesten litt svimmel

For når alle tre brødrene nå er tilbake på norsk jord, kan den mellomste Ingebrigtsen-broren avsløre at ikke alt er helt bra enda, etter at han fikk brist i et ribbein etter fallet på 1500-meterkvalifiseringen i EM forrige uke.

– Jeg tok en økt på banen og ble nesten litt svimmel, så vondt gjorde det, sier han til NRK.

Da brødrene gjestet NM-vekas kveldsmagasin utdypet han mer.

– Jeg prøver å trene litt og prøver å begrense smertene mest mulig. Det gjør litt vondt, men det går helt greit å trene med. Når jeg må puste som mest, gjør det litt vondt.

Blir med og heier

Diamond League om to uker skal ikke være i fare, men nå kan NM på Byrkjelo ryke. Der skal brødrene etter planen delta mellom 17. og 19. august.

Han tror og håper at ribbeinet skal ha hatt nok tid til å gro.

– De mener det, de som kan det, at den verste smerten gir seg etter 12–14 dager. Jeg satser på at jeg gror litt fortere enn normale folk, sier han.

TILBAKE I NORGE: Henrik (f.v.), Filip og Jakob Ingebrigtsen gjestet NRKs NM-Veka studio.

Trening i høy fart er dog fortsatt trøblete.

– Jeg må se det litt an, men håper jeg kan stille. Jeg hadde en økt i går hvor jeg sprang i konkurransefart. Det gjorde veldig vondt, så jeg må se det litt an, men jeg håper jeg får på meg startnummeret.

Om han ikke løper, skal han i hvert fall være med og heie.

– Det er bare å begynne å ta litt smertestillende, så går sikkert det greit. Jeg må bli litt bedre for å kunne være med, men jeg blir med opp og heier uansett, smiler Filip.

– Vi trakk lodd

FLERE MEDALJER: Det kan bli flere medaljeseremonier på Henrik (t.v.) og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Hendrik Schmidt / AP

De to andre Ingebrigtsen-brødrene, Henrik og Jakob, er begge klare til start, men hvem som løper hva, er de ikke helt enige om.

– De som ikke løper, skal være med i teamet og gjøre så godt de kan for at de som skal løpe, presterer, sier Jakob.

– Vi trakk lodd om det, og jeg tapte, så jeg skal løpe 5000-meter, spøker Henrik.