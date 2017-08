Filip Ingebrigtsen hedret

Filip Ingebrigtsen ble tildelt friidrettsforbundets gullmedalje for 2016 under NM på hjemmebane i Sandnes søndag.

– Gullmedaljen for 2016 går til en utøver som over tid har vist dette med å kjempe og å ikke gi opp, selv om det har vært tøffe tak. I 2016 ga det full uttelling med et fantastisk EM-gull på 1500 meter, sa friidrettspresident Ketil Tømmernes under tildelingen.