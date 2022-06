Filip Ingebrigtsen får høre det av Gjert-elev: – Må roe ned

Mellomstebror Ingebrigtsen brøt 5000-meteren under Bislett Games med seks runder igjen av løpet som var hans siste sjanse til å kvalifisere seg til VM på distansen.

– Jeg har slitt litt med en vond akilles-legg. Det var derfor jeg dro fra Roma, for det ble litt tett program. Jeg har trent greit, men ikke i piggsko. Jeg følte meg trygg på at det skulle holde, men den ble vondere og vondere, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Til slutt klarte jeg ikke legge skikkelig vekt på den. Jeg brukte bare den ene foten, og jeg er skikkelig skuffa. Jeg får ta med meg det positive, sier han.

Stikk fra Gjert-elev

Lura-løperen ble hengende bak hovedfeltet, like ved lysharen som skulle ligge nær VM-kravet, men så ikke ut til å ha en god dag under Bislett Games. Da han avsluttet gikk han rett ut av stadion og inn under anlegget ved målområdet.

– Jeg var ikke overrasket av det. Filip er enten eller. Enten løper han fort eller så bryter han, sier Narve Gilje Nordås til NRK.

BOMMET PÅ VM-KRAV: Gjert-elev Narve Gilje Nordås. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Løperen, som nå trenes av Gjert Ingebrigtsen, ble nummer ni med tiden 13.15.82. Det er nok for å ta EM-kravet, men ikke nok til å delta i VM i Eugene i juli. Da han fikk spørsmål om Filip Ingebrigtsen var han tydelig.

– Det som jeg stusser over er at han går så voldsomt høyt ut i dag. Jeg leste et intervju på NRK og han skulle være konkurransedyktig og skulle ta VM-kravet og det ene og det andre.

– Når du ikke fullfører løpet en gang må du gjerne roe ned litt på forhåndssamtaler av deg selv. Jeg forstår ikke logikken. Han må jo vite at han ikke er i toppslag når han bryter etter halvveis løp, sier Nordås.

NRK forteller Filip Ingebrigtsen om hva Nordås har sagt.

– Toppidrett er brutalt. Det er ikke vits å sikre inn sånn middelmådighet. Jeg var i god form og når jeg er i god form springer jeg fort så lenge jeg ikke har vondt noen plass.

Jakob: - Blitt for mye risiko.

Jakob Ingebrigtsen, som tok seieren klart på Drømmemila, fikk med seg at storebroren måtte bryte og var ikke overrasket.

– Nei, ikke nødvendigvis. Det er ikke en hemmelighet at både han og Henrik har mistet mye trening. Og så har de de siste ukene og månedene hatt som mål å stille til start her, og kroppene har begynt å fungere den siste tiden. Da tar de kanskje litt mer risiko enn de ville om dette var en måned til, forteller yngstebroren, og fortsetter analysen:

– Det gikk akkurat ikke, og de siste dagene har det blitt litt for mye risiko og noen små skavanker som gjorde at det ble litt stang ut nå. Men de er absolutt i en stigende kurve begge to, forsikrer Jakob Ingebrigtsen.

Eldstebror Henrik Ingebrigtsen fullførte sitt løp, men hadde en blytung dag med et akillesproblem.. Han kom inn sist av de som fullførte på en 14. plass med tiden 13:48.89.

– Det var så vondt, og jeg hadde ikke fullført noe annet sted enn Bislett, sier han.

– Var det så lurt da?

– Lurt og lurt. Jeg fullførte.

Magnus Tuv Myhre var den siste norske deltakeren som deltok. Han endte på 12. plass med 13:33.43.

Telahun Haile Bekele vant foran etiopierne Samuel Tefera og Getnet Wale.

FIKK DET TØFT: Narve Gilje Nordås og Magnus Tyv Myhre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Bare Jakob på 5000 i VM

Nordås var altså den som kom nærmest – etter å ha forsøkt å henge med hovedfeltet. Fire runder fra mål slet han stadig mer med å holde tritt med konkurrentene. I mål var han snaut to sekunder bak VM-kravet med tiden 13.15,80 minutter.

Det var to tider som stod i hodet på utøverne før startskuddet gikk på torsdagens 5000 meter under Bislett Games:

VM-kravet : 13.13,50 minutter.

: 13.13,50 minutter. EM-kravet: 13.24,00 minutter.

Torsdagens 5000 meter var – etter egne utsagn – siste sjanse for Narve Gilje Nordås og Filip Ingebrigtsen til å klare kravet.

Samtidig hadde Henrik Ingebrigtsen sagt at han ville løpe for en plass i sommerens europamesterskap, der det kommer til å bli rekordtøff kamp om plassene ettersom Norge aldri hatt mer bredde i toppen.

Han er den eneste av løpebrødrene Ingebrigtsen som har tatt en VM-medalje utendørs. Henrik har gull, to sølv og bronse fra EM. Jakob har OL-gull og to EM-gull. Filip har VM-bronse og EM-gull – begge på favorittdistansen 1500 meter.

PS! VM i Eugene arrangeres mellom 15. og 24. juli og sendes på NRK, mens EM i München avholdes fra 15. til 21. august. Jakob Ingebrigtsen er allerede kvalifisert til distansen i begge mesterskap.