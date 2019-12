Filip Ingebrigtsen er redd magen skal øydelegge igjen: – Usikker på om eg har kontroll

Filip Ingebrigtsen låg an til å kjempe om medalje på 5000 meteren i Doha da han måtte bryte ein runde før slutt. Magekramper øydela gullsjansane.

Far Gjert Ingebrigtsen er bekymra for at det same skal skje igjen i søndagens EM i terrengløp der mellomstebror er tittelforsvarar.

EM blir ein test for magen

– Eg er litt spent på det sjølv. Eg har prøvd å springe eit par løp der eg må puste mykje og ikkje får dei pausane undervegs som eg får på intervalltrening. Det har funka dårleg, seier Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen er spent på korleis magen reagerer når han nærmar seg slutten på det 10 kilometer lange løpet i morgon. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Han har akkurat tatt ein kikk på søndagens løype i Lisboa. Saman med veslebror Jakob kjem han direkte frå høgdeopphald i Flagstaff.

Team Ingebrigtsen har jobba mykje med å få svar på kva som skjer når krampene kjem på slutten av løp sidan VM. Filip har tatt både MR, CT og har gjort avspenningsøvingar.

Men om tiltaka dei har gjort fungerer får dei ikkje svar på før i morgon.

– Til nå har det vore problem når eg spring samanhengande over tid, opp mot 15-20 minutt. Det har eg ikkje fått testa skikkeleg. Det blir ein test i morgon om me er på rett veg.

Både i VM i Doha og i Diamond Leauge-stemnet i Roma har Filip Ingebrigtsen fått problem når det har nærma seg slutten på lange løp. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Seniorklassa spring rett over 10 kilometer, mens Jakob i U20-klassa slepp unna med 6,2.

Kan ikkje prestere på topp

Det var i Diamond League-stemnet i Roma i sommar han kjente krampene for fyrste gong. Så skjedde det same i VM og i 10-kilometerløpet, Hytteplanmila, som er sist gong dei to hadde startnummer på.

– Det ligg litt i bakhovudet, når det er såpass avgrensande som det er når eg fyrst får det. Eg håpar eg slepp det, for eg kan ikkje prestere på topp om eg får krampene igjen undervegs.

Meisterskapet i Lisboa var eigentleg ikkje i planane til brørne Ingebrigtsen. Men vinterlege forhold i USA har tvinga dei til å trene inne dei to siste vekene. Da blei Gjert meir positiv til å la dei to reise heimover før.

Begge brørne er tittelforsvarar etter gull i junior og seniorklassa i nederlandske Tilburg i fjor. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Jakob må springe i U20-klassa

– Det er jo ikkje oss det står på. Når me får moglegheita til å konkurrere, klarer me jo ikkje å halde oss vekke, gliser Filip.

Han slepp å møte veslebror Jakob i morgon, som er nøydd til å springe ein siste gong i juniorklassa. Ei klasse han har vunne dei siste tre åra.

– På ein måte skulle eg ynskje eg skulle springe i seniorklassa og mot Filip. Men me har hatt ein lang sesong der me har springe mykje mot kvarandre. Eg gler meg til eg ikkje har sjansen til å springe i juniorklassa, seier 19-åringen.