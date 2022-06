Henning Solberg dømt til å betale 4,5 millioner kroner

Den tidligere rallyføreren Henning Solberg er i tingretten dømt til å betale 4,5 millioner kroner til selskapet Dekknor, melder Finansavisen.

Det skjer snaut to år etter at han inngikk forlik og betalte sin tidligere Dekknor-partner Ramiz Safdar 2,6 millioner kroner.

De 4,5 millioner kronene han nå er dømt til å betale, omfatter biler, ubetalte fakturaer, kontantuttak og garanti for gjeld, skriver Finansavisen. 600.000 kroner er renter og sakskostnader.

Solberg stilte uten advokat i retten. Han erkjente at han skyldte beløpene Dekknor krevde fra ham, og han innrømmet også kontantuttak og at selskapet hadde lånt ham penger til kjøp av tre biler for til sammen 723.000 kroner som ikke ble tilbakebetalt.

Den tidligere rallyføreren mente imidlertid at han hadde innfridd gjelden knyttet til en skyldnererklæring på 3 millioner kroner fra 2015. Han fikk ikke medhold av retten i dette.

Solberg unngår personlig konkurs til tross for dommen, skriver Finansavisen. (NTB)