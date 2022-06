– Jeg har åpnet mer for det i det siste, etter OL egentlig. Jeg sa jeg skulle ha hovedfokus på 1500 fram til OL i Tokyo, og at jeg skulle åpne opp for å gradvis fokusere mer for 5000 meter, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Nå har han én siste sjanse til å ta VM-kravet på 5000 meter – under torsdagens Bislett Games. Filip Ingebrigtsen ville aller helst løpt «Drømmemila» (1609 meter) under Diamond League-stevnet i Oslo, men ønsker muligheten for å kunne velge hvilken øvelse han løper i Eugene i juli. Eventuelt begge to.

– Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilke jeg går for, men jeg vil ha muligheten. Da er siste mulighet å ta det kravet for min del, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Han er den eneste av løpebrødrene Ingebrigtsen som har tatt en VM-medalje utendørs. Henrik har gull, to sølv og bronse fra EM. Jakob har OL-gull og to EM-gull. Filip har VM-bronse og EM-gull – begge på favorittdistansen 1500 meter.

VM-SUKSESS: Filip Ingebrigtsen tok bronsemedalje på 1500 meter i London i 2017. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

– Jeg føler de går litt hånd i hånd, at jeg må være på bra nivå på 1500 for å prestere som jeg vil på 5000, men at jeg kanskje vil prioritere 5000 de neste årene. Så det er vel kanskje starten på det nå, sier Ingebrigtsen.

Vil ta valget selv

For å kvalifisere seg til VM må han løpe under 13.13,50 minutter på Bislett. Hans personlige rekord er på 13.11,75 og ble satt i Roma for snaut tre år siden.

Filip Ingebrigtsen har ikke løpt en 5000 meter siden 2019 og kun én deltakelse i internasjonale mesterskap. Nå varsler han at konkurransene kan komme hyppigere.

BISLETT-KLARE: Filip (f.v.) Jakob og Henrik Ingebrigtsen stilte til jordbærparty på rådhuset i Oslo før Diamond League-stevnet på Bislett. Jakob skal løpe Drømmemila. Filip og Henrik løper 5000 meter. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er vel litt for at jeg har en nysgjerrighet for å se hvor fort jeg kan løpe på 5000.

– Jeg føler ikke jeg står tilbake på 1500 meter, men at jeg vil se hva jeg kan gjøre på 5000 før jeg får noen skavanker eller er dårligere fysisk enn det jeg er nå. Jeg tror jeg kan gjøre det ganske bra på 5000 og, og da må jeg ta det valget en eller annen gang, sier Ingebrigtsen.

Han stiller ikke som favoritt på 5000 meter under torsdagens stevne, men han er i godt norsk selskap. Storebror Henrik løper for EM-kravet på 13.24,00, mens Narve Gilje Nordås også jakter VM-kravet. Magnus Tuv Myhre er også med i startfeltet.

Ikke nødvendigvis bedre sjanser

NRK-ekspert Vebjørn Rodal mener det kan være en fornuftig tanke å søke oppover i distanse etter at han resultatmessig har stanget litt på 1500 meter. Men han føler samtidig det fortsatt er noe å hente på favorittdistansen.

– Han har en bronsemedalje på VM og en fantastisk god personlig rekord (3.30,01), men jeg tror ennå ikke han har makset potensialet sitt på 1500 meter, sier Rodal.

OL-VINNER: NRK-ekspert Vebjørn Rodal tok OL-gull på 800 meter i 1996. Han kan også skilte med VM-bronse fra 1905 og EM-sølv fra 1994. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Samtidig er han ikke veldig overrasket over at han sier at han vil endre fokus:

– Han har nok løpt veldig mange intervalløkter på en 400-meterbane i 5000-metertempo. Jeg tror han føler det er en fart som passer steget og kroppen hans.

– Har han bedre muligheter til å hevde seg på en 5000 meter?

– Nei, ikke nødvendigvis bedre. Men når du kommer til 5000 meter fra en 1500 meter, så kan man ha en viss forutsetning til å avgjøre jevne dueller, sier Rodal, som samtidig tilføyer at det ikke blir en «walk in the park» å skulle kjempe om medaljene på 5000 meter.