– Jeg har fått litt tid til å bearbeide det, men det er mye rart som går gjennom hodet, sier en skuffet Filip Ingebrigtsen når han møter pressen en drøy halvtime etter at det ble klart at han er ferdig i VM.

26-åringen kom til VM som en gullkandidat på distansen, men i semifinalen fikk han det bare ikke til å stemme. Han er overrasket selv, og feller han en knallhard dom:

– Veldig mye dårligere enn forventet, sier han, blant annet.

Ingebrigtsen havnet i et krevende semifinale-felt på 1500 meteren, hvor blant andre gullfavoritten Timothy Cheruiyot var med.

På den siste runden av semifinalen hang fortsatt mange med, og da spurten startet greide Ingebrigtsen aldri helt å komme seg opp i toppfart. Det så ut som han rett og slett stivnet litt, og han ble nummer syv.

– Det krampet seg til, det var stivt og tungt å løfte beina, beskriver Ingebrigtsen, og legger til:

– Jeg ble overrasket.

Dermed ble han avhengig av å gå videre på tid for å ta seg til finalen, men i den andre semifinalen gikk det så fort at det ikke gikk veien for ham.

– Så at han slet

Det overrasket naturlig nok noen av konkurrentene at Ingebrigtsen, som tok bronse på distansen i forrige VM og har hatt flere topp-plasseringer i årets Diamond League, fikk såpass med trøbbel.

– Jeg så Filip slet, og da tenkte jeg bare på å løpe så fort som mulig, sier Kalle Berglund fra Sverige, som gikk til finalen.

– Jeg er ganske overrasket, men jeg slo ham også i Bislett Games, så jeg har gjort det før. Jeg har ingen respekt for noen i løpet, legger han til.

Også trenerpappaen er overrasket av at sønnen falt sammen på den siste runden.

– Dette var ikke et scenario jeg hadde forventet. Jeg er overrasket over det som skjer på slutten der. Det er kanskje der 5000 meteren slår inn. Det ble kanskje et for tøft program for Filip, sier Gjert Ingebrigtsen.

Det er kun de fem første i mål som går rett til finalen, mens de med de to øvrige beste tidene fra de to semfinalene også får en plass i finalen.

Ingebrigtsens tid i mål ble 3.37, og han røk til slutt ut på bare hundredeler.

– Det var en ok tid, så jeg håpet det skulle holde. Men det var rett og slett ikke bra nok, sier han.

Ingebrigtsen reagerte på denne måten da han kom i mål. Foto: Lise Åserud

Avviser at han var sliten

Slik forklarer han selv det som skjedde:

– Det svarte litt dårlig. Jeg følte meg bra, men det ble stakkato på slutten og veldig dårlig teknisk. Det kan være forskjellige ting som gjør det, men til syvende og sist er det fordi jeg ikke er bra nok, sier han.

Han avviser at årsaken er at han er sliten etter 5000 meteren.

– Nei, det føltes bra på oppvarming, så det tror jeg ikke, sier han.

– Angrer du på at du løp den 5000-meteren?

– Jeg angrer sjelden på ting som er gjort, sier Ingebrigtsen, som brøt underveis i finalen på 5000 meter tidligere i VM.

– Hva kunne vært annerledes hvis du ikke løp den?

– Ingenting, fastslår han.

Lillebror Jakob løp i den andre semifinalen, og gikk direkte til finalen.