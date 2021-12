Filip (22) har operert hjartet tre gonger – no kjempar han om OL-plass

– Det var ein draum som gjekk i oppfylling. Vegen hit har vore litt opp og ned. Det starta veldig bra, men for halvtanna år sidan verka det veldig langt unna, seier Fjeld Andersen til NRK etter å gått inn til tredjeplass på sprinten i Le Grand-Bornand.

16 år gammal merka han for første gong at noko var gale. På den tida var han så suveren på juniornivå at han tok gull på alle distansane individuelt og på stafett i hovudlandsrennet – i både skiskyting og langrenn.

Men midt under eit renn auka hjarterytmen brått.

Det var starten på to år med uvisse. Frå å ha herja med sine jamnaldra gjekk han berre tolv konkurransar dei neste to sesongane. Då han først gjekk renn, spelte ikkje kroppen på lag.

Pulsen steig og kroppen stivna heilt.

Legane var ikkje i tvil: Han sleit med hjarteflimmer som vart utløyst då han pressa kroppen i konkurransar.

Dette er hjarteflimmer (atrieflimmer) Foto: James Heilman/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) Ekspandér faktaboks Atrieflimmer er ein forstyrrelse i hjarterytmen der hjartet slår uregelmessig. Pasienten kan føle at hjartet «spring løpsk».

Dei vanlegaste symptoma på atrieflimmer er hjartebank, pustevanskar, ubehag i brystet, utmatting og svimmelheit.

Atrieflimmer diagnostiserast ved ein hjerterytmeundersøkelse (EKG).

Atrieflimmer er den vanlegaste hjerterytmeforstyrrelsen i verda og har ein førekomst på omkring 1 prosent i den vaksne befolkninga.

Dei vanlegaste årsakene til atrieflimmer er høgt blodtrykk, hjartesvikt og feil på hjartet sine klaffar. Andre faktorar som aukar risikoen kan vere diabetes, høgt alkoholforbruk, lungesykdommer og høgt stoffskifte.

Atrieflimmer aukar risikoen for å få hjerneslag, og ein reknar med at 1 av 4 hjerneslag skyldast atrieflimmer.

Menn har større sannsyn for å få atrieflimmer enn kvinner.

Ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen har rundt 100 000 nordmenn påvist hjarteflimmer. I tillegg hevdar Landsforeningen for hjarte- og lungesjuke (LHL) at rundt 50 000 nordmenn har hjarteflimmer utan å vere klar over det. Kjelde: hjerteflimmer.no, LHL og Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ei forstyrring i hjarterytmen fekk Fjeld Andersen til å føle at hjartet «sprang løpsk». Ikkje ei heilt uvanleg liding for toppidrettsutøvarar, men for geilingen skulle problema ta mykje tid dei neste åra.

Sommaren 2018 vart han operert for hjarteflimmer for første gong, men operasjonen var mislykka.

Kort tid seinare skulle uflaksen berre halde fram. Den dåverande 20-åringen fall på rulleski, brekte ankelgaffelen og reiv av leddbandet. Det vart operasjon, gips og opptrening i staden for ny konkurransesesong.

Han rakk å få med seg avslutninga på sesongen, men rakk ikkje mange renn før han i desember 2019 igjen skulle opererast for hjarteproblema.

Umiddelbart kjendest det betre ut, men under ei noregscuphelg i Folldal var plutseleg hjarteflimmeret tilbake. Endå ein gong måtte han opererast.

STERKARE: Fjeld Andersen meiner han har vorte sterkare av motgangen. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

– Det var tøft

Sommaren 2020 fekk han gjennomført sin tredje og hittil siste operasjon på hjartet.

– Det var litt «make it or break it». Anten vart det vellykka og det kom til å bli bra eller så var det å finne på noko anna å gjere her i livet, fortel Fjeld Andersen til NRK.

Som 21-åring hadde hallingdølen mista kontrollen over si eiga framtid.

– Det var tøft, men perioden mellom andre og tredje operasjon var heldigvis ganske kort. Det er klart det blir litt vanskeleg når skiskyting er livet vårt og det vi lever av. Eg hadde sikkert funne noko anna, men det hadde vore ein tøff periode.

Heldigvis for Fjeld Andersen vart den siste operasjonen vellykka og hjarteproblema har no vorte historie.

– Eg kjenner meg veldig mykje sterkare, og heilt ærleg trur eg ikkje eg hadde vore så god som eg er no viss det ikkje hadde vore for dei problema, reflekterer Fjeld Andersen og utdjupar:

– Eg fekk nesten to heile sesongar som vart brukte til nesten berre trening og ikkje renn. Det er utan tvil ei bra erfaring å ha med seg vidare.

Denne sesongen har han fått vist fram potensialet sitt. Som regjerande samanlagtvinnar av IBU-cupen hadde han friplass i sesongopninga i Østersund. Der imponerte han med ein 9.-plass på sprinten.

Med to sigrar og ein andreplass i IBU-cup helga etter, danka han ut VM-sølvvinnar frå i fjor, Johannes Dale, og fekk ein plass på laget til verdscupen i Hochfilzen og Le Grand Bornand.

PÅ PALLEN: Filip Fjeld Andersen (t.h.) og Johannes Thingnes Bø. Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

– Det er eit sjølvtillitsløft, men det seier først og fremst noko om kor høgt nivået i Noreg er. Sjølv ikkje som VM-medaljør i fjor er ein trygg, og blir sendt ned frå verdscupen. Det er brutalt, meiner 22-åringen frå Geilo.

Fredag toppa han sesongen med sin første pallplass i verdscupen.

Kjemper om OL-plass

At han har teke plassen til Dale på verdscuplaget er òg eit bevis på at han er ein mann landslagssjefane vurderer i OL-uttaket. Det er seks herreløparar som skal til Beijing, men kun fire som får gå hver distanse.

Før sesongen verka det nærast sjølvsagt at dei fem VM-medaljørane frå i fjor ville ta alle OL-plassane. Men med berre to verdscuphelgar igjen før uttaket, har rekruttgutane Sivert Bakken og Fjeld Andersen vist at dei for alvor er med i diskusjonen.

– Eg er kanskje med på å lage litt meir hovudbry for sjefane enn det dei hadde trudd. Det er ein del av gamet det, smiler Fjeld Andersen på spørsmål om OL.

– Korleis er det å vere i OL-diskusjonen?

– Det er kult. Det er morosamt å sjå at ein har nivået inne og at ein er eit steg nærare draumen.

Klubbkamerat i Geilo og på verdscuplaget, Vetle Sjåstad Christiansen har vore ein god kompis i fleire år. Han meiner det berre skulle mangle at Fjeld Andersen er med i uttaksdiskusjonen.

– Filip er vel han av oss med dei mest ekstreme resultata i junioralder. Han har vore like god både i langrenn og skiskyting, og herja med langrennsløparane på junior, fortel Sjåstad Christiansen og slår fast:

– Han har vi hatt store forventningar til og no har han fått til skytinga òg, så då er det berre logisk at han er oppe der blant verdas aller beste.

REKRUTTGUTANE: Sivert Bakken (i midten) og Fjeld Andersen (t.h.) har gjort OL-uttaket vanskelegare for landslagstrenarane. Foto: Geir Olsen / NTB

– Eit veldig interessant problem

OL-uttaket blir gjort etter verdscuphelga i Oberhof i byrjinga av januar. Landslagstrenar Siegfried Mazet vil ikkje seie for mykje om uttaket no, men stadfestar at Fjeld Andersen og Bakken er med på å gjere jobben vanskelegare.

– Det er eit veldig interessant problem for oss. Vi veit vi har eit veldig sterkt lag med rekruttgutane òg. Sivert og Filip har gjort ein veldig god jobb. Det er eit bra problem for oss for vi er allereie fire gutar med pallplass. No ventar vi litt før vi ser på OL-uttaket, seier Mazet til NRK i Hochfilzen.

Etter rennet på fredag er Fjeld Andersen no den femte nordmannen med pallplass i verdscupen denne sesongen.

– Han la inn ein bra søknad no, og så får vi sjå korleis det går vidare i helga. Det er nokre renn i Obertilliach (IBU-cup) vi følgjer litt med på. Det er ei ganske viktig helg for mange, seier landslagstrenar Egil Kristiansen kryptisk etter sprinten.

For halvtanna år sidan såg det mørkt ut for OL-draumen til Fjeld Andersen. Sjølv tvilte han aldri på at Beijing 2022 var oppnåeleg.

– Viss alt vart vellykka trudde eg det var realistisk. Eg visste kva eg hadde inne og var god for, seier han bestemt.

Fredag viste han at han var god nok for ein pallplass i verdscupen. Om det er nok for ein flybillett til Beijing vil tida vise.