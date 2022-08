Fikk trippel-drøm i EM spolert: – De andre løperne hadde blitt statister

Bekreftet: Novak Djokovic trekker seg fra US Open – slipper ikke inn i USA

Tennisstjernen Novak Djokovic går glipp av US Open i tennis som følge av at han ikke har de nødvendige koronavaksinene for å få innreise i USA.

Det bekrefter tennisstjernen på Instagram torsdag ettermiddag.

– Jeg kommer dessverre ikke til å reise til New York for å spille US Open. Takk for all støtte, skriver Djokovic.

US Open-arrangøren har tidligere uttalt at de ikke vil trosse amerikanske myndigheters linje om innreisenekt for uvaksinerte utlendinger. Likevel har Djokovic håpet på å få et unntak.

Den serbiske tennisstjernen har stått på sitt om ikke å ta koronavaksinen. Det medførte at han ble kastet ut av årets Australian Open og satt på første fly hjem tidligere i år. (NTB)