Fikk stående applaus - så måtte Arsenal-manageren svare på spørsmål om Ødegaard

Arsenal vant 2-0 over Brighton, men må ta til takke med en litt skuffende åttendeplass i årets Premier League.

En av banens giganter var igjen Martin Ødegaard, som bidro sterkt både offensivt og defensivt i kampen, og ikke minst vartet opp med denne målgivende pasningen:

– Har en sterk mening

Etter kampen fikk Arsenal-manager Mikel Arteta en rekke spørsmål om nordmannen, som det nå er store spørsmålstegn rundt. Ingen vet hvor han spiller neste sesong, men i London-klubben er det ingen tvil: Fansen vil ha Ødegaard med videre, og det vil Arsenal også.

– Vi har en sterk og klar mening om hva vi vil at han skal gjøre, men han er ikke vår spiller. Vi må diskutere det de neste ukene, men respektere at han er en Real Madrid-spiller, sa Arteta til Sky Sports.

Ødegaard er bare på utlån fra Real Madrid, som han forlot denne sesongen på grunn av lite spilletid. Nå tyder mye på at det går mot retur til Spania.

Det virket i alle fall slik på Ødegaard selv etter kampen. Han ble værende igjen ute på gressmatta, hvor han vandret rundt og klappet mot fansen på tribunen. Han mottok stående applaus i retur. Det lignet en avskjed.

Får ros

Ødegaard har vært god i mange kamper for Arsenal, og dette har gjort ham populær blant fansen. I intervjuet fortalte Arteta også at han har gjort grep for å få det beste ut av Ødegaard.

– Vi har prøvd å gjøre alt vi kunne for å få Martin til å prestere for laget, og det syns jeg han har. Han har tilpasset seg spillet vårt og klubben vår veldig bra. Forhåpentligvis har vi gitt ham håp og følelsen av at dette kan være et bra sted for ham å være, sa manageren.

På spørsmål om Arteta føler seg sikker på å kunne overbevise Ødegaard om å ta et år til, svarer han:

– Jeg vet ikke. Det er ikke i våre hender.

For et par dager siden uttalte Ødegaard selv at heller ikke han vet hva fremtiden bringer.

– Jeg er fornøyd her i Arsenal, og vi må se hva som skjer etter sesongen. Jeg er eid av Real Madrid, så vi må snakke med dem. Det er viktig å få vite hva de vil, sa han til Sky Sports Tyskland.

Ødegaard har notert seg for to scoringer i Arsenal-trøya, en i Premier League og en i europaligaen. Nordmannens lånekontrakt fra Real Madrid til Arsenal utløper i juni.