Fikk lukrativ kontrakt i Midtøsten – ville aldri spilt for Qatar

Historien til Tvedten er kanskje ikke kjent for de fleste. Men i 2011 ble altså den norske håndballprofilen betalt for å spille i tre uker for den libanesiske klubben Al-Sadd i forbindelse med klubb-VM i håndball.

– Vi spillere fikk betalt og klubben jeg kommer fra fikk betalt. Jeg var der i to-tre uker, forteller Tvedten til NRK.

44-åringen spilte på den tiden for det spanske laget Valladolid, og fikk beskjeden fra presidenten i klubben om å bli leid ut til Al-Sadd sammen med flere spillere. Begge partene skal ha blitt kompensert godt.

EKSPERT: Håvard Tvedten er ekspertkommentator for NRK under håndball-VM. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Det er lukrativt å bli leid inn sånn, sier Tvedten.

– En kjøpeturnering

Ifølge den tidligere håndballspilleren er ikke praksisen uvanlig. NRK-eksperten forteller at klubber fra blant annet Midtøsten i mange år har leid og hentet inn spillere fra utlandet i forbindelse med både landskamper og klubbkamper.

Han påpeker at det er stor forskjell på å bli innleid til et klubblag, sammenlignet med å skifte statsborgerskap og spille for et annet landslag.

– Det ble gjort hvert år tror jeg. Lagene fra både Qatar og andre arabiske land kjøpte inn utenlandske spillere. Det var en kjøpeturnering og den eneste måten de kunne hevde seg mot de gode europeiske lagene, beskriver Tvedten om sin opplevelse.

Han kan ikke huske summen de fikk for å være med, men mener at de fikk en betydelig sum for å ta tredjeplassen i turneringen. Dette ble fordelt på spillerne som hadde blitt leid inn.

– Hvis ikke vi hadde kommet, så hadde jo ikke det libanesiske laget vunnet én kamp. Vi var kanskje 7–8 stykker, anslår Tvedten.

– Gjorde man noen etiske vurderinger da om å spille en sånn turnering?

– De pengene vi fikk kom fra en privatperson i Libanon. Jeg opplevde ikke at det var noe etisk kontroversielt da.

SLITT: Qatar står så langt med null poeng etter tre spilte kamper i dette VM. Foto: Piotr Hawalej / AP

Møter Qatar

Tilfellet har man også sett flere ganger i håndball-VM med landslag som Bahrain og Qatar, hvor utenlandske spillere har fått statsborgerskap og lisens for å spille for de respektive lagene. Norge møter lørdag et Qatar-lag som har 13 av 18 spillere i troppen som er født i et annet land enn Qatar.

– For min del hadde det vært helt fullstendig uaktuelt, sier Tvedten.

I VM på hjemmebane i 2015 kom Qatar helt til finalen og endte til slutt opp med en sølvmedalje. Også da med en rekke «innhentede» spillere i troppen.

Norges landslagsprofiler reagerer også på praksisen til Qatar, som har blitt beskyldt for å bruke sportslig suksess som et viktig PR-middel og det som angivelig skal være sportsvasking av landet som har fått omfattende kritikk for sin behandling av migrantarbeidere og forholdet til menneskerettigheter.

KRITISK: Bergerud er skeptisk til Qatars praksis om å hente inn spillere som tidligere har hatt en annen nasjonalitet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Sånn har de holdt på veldig lenge. Jeg forstår ikke hvorfor man velger å gjøre det på den måten, men de velger å gjøre det sånn. Vi velger å ikke gjøre det sånn. De får styre med sitt, så får vi styre med vårt, sier Norges stjernekeeper Torbjørn Bergerud til NRK om Qatars spillerkjøp.

Han får støtte av Norges kantspiller Sebastian Barthold.

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Man skal ha en nasjonalfølelse. Det tror jeg er noe som kjennetegner de gode langene. Jeg vet ikke om det er mange av dem som spiller for Qatar som satt foran TV-en og drømte om å spille for et annet landslag – Qatar, sier han til NRK.

Norge møter Qatar lørdag klokken 18.00.