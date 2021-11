Fikk huden full av Red Bull-sjef som 14-åring: – Spiller litt «mind games»

Hauger er brennaktuell etter at han i september sikret seieren i Formel 3-mesterskapet og fredag gjester han Lindmo på NRK.

Seieren tok han for Prema Racing, men nordmannen er også tilknyttet Red Bulls juniorprogram. Energidrikkprodusentens er en gigant i formel-sirkuset, med to lag, og dermed fire førere, i Formel 1.

Ved siden av teamsjefen Christian Horner er Helmut Marko den mektigste i Red Bull-systemet. Han kjørte selv Formel 1-løp på 1970-tallet og vant 24-timersløpet i Le Mans, men er kanskje mest kjent for å styre Red Bulls utviklingsprogram med jernhånd.

Det fikk Hauger oppleve allerede i sitt første år i laget, som 14 år gammel juniorfører.

– Jeg husker da jeg var 14 år, da var det en telefonsamtale på 30 sekunder om hvor dårlig jeg hadde gjort det på det ene løpet da, sier Hauger til NRK.

– Han er en ganske kald person generelt. Han er jo en type som prøver å spille litt «mind games» for å se hvor sterk du er mentalt, men det må man bare legge litt til siden og fokusere på det man skal og det som er viktig, sier Hauger.

Prøver å psyke ut juniorene

Atle Gulbrandsen, som kommenterer Formel 1 for Viasport, sier at Marko er militant i stilen sin.

– Han prøver å psyke ut juniorene med jevne mellomrom. De som klarer å stå imot presset og viser at de takler det på og utenfor banen, er gode i Markos bok, forklarer Gulbrandsen.

BRUTAL: Helmut Marko har mye han skulle sagt i Red Bull-systemet. Her sammen med Formel 1-stjernen Max Verstappen. Foto: Darron Cummings / AP

Det kan derfor være viktig å være godt likt av den mektige Red Bull-personligheten. Han påpeker at det er det som skjer på banen som er det viktigste, men at Marko kan være nådeløs.

– Det er ingen kjære mor hos Helmot Marko. Han gjør det han kan for å psyke dem ut, men han har nok en tanke bak det også. Formel 1 er beintøft, og skal man klare seg der, må man ha en god psyke, sier Gulbrandsen.

Vil kjempe i Formel 2

Med seieren i Formel 3-mesterskapet får Hauger etter alle solemerker plass på nivået over, Formel 2, som er siste steg før førerne når Formel 1. Hauger vil ikke gå ut med noe ennå, men sier det er «småting som må på plass».

– Hva blir målene om du kjører i Formel 2 neste sesong?

– Det blir å prøve å være i toppen der og bygge mye erfaringer, men etter hvert knive om seierne, sier Hauger.

– Det er jo et steg selvfølgelig. Formel 3, Formel 2, Formel 1, det er steg hele veien der, men det gjelder å klare å tilpasse seg bilen fort og jobbe med teamet for å bli 100 prosent komfortabel, slik jeg følte jeg gjorde i år, sier han.

Dennis Hauger Ekspandér faktaboks * Alder: 18 (født 17. mars 2003) * Fra Aurskog i Indre Akershus * Formel 3-fører * Skrev proffkontrakt som 12-åring * Har vært en del av Red Bulls juniorprogram siden 2017 * Tidenes yngste vinner av det italienske mesterskapet i Formel 4. * Debuterte i Formel 3 for Hitech Racing i 2020-sesongen og endte på 17.-plass sammenlagt. * Vant Formel 3-mesterskapet i 2021 for Prima Racing.

Formel 1-test?

Samtidig som Formel 1-stjernene avslutter sesongen i Abu Dhabi i desember, skal neste sesongs Formel 2-førere gjøre tester i emiratet. De mest talentfulle føreren får også teste en moderne Formel 1-bil i den såkalte «Young Driver Test».

Normalt er det de som allerede har kjørt Formel 2 som får teste seg der. Etter at Formel 3-seieren var sikret, sa imidlertid Gulbrandsen til NRK at han trodde det var gode muligheter for at Hauger får prøve seg allerede i år.

VISTE FRAM BILEN: Under et Red Bull-arrangement i Oslo i august var både Dennis Hauger og en Formel 1-bil på plass i Operaen. Foto: Annika Byrde / NTB

Selv tar Hauger det hele med ro, og sier det ikke har vært så mye snakk om testene. Han sier det likevel er gode muligheter for at han får testet seg i en Formel 1-simulator.

– Så det blir kult. Men jeg vil holde fokus på Formel 2 nå og gå hundre prosent inn der.

18-åringen sier samtidig at han har fått gode signaler fra Marko etter Formel 3-seieren.

– Men vi må se inn mot neste sesong og ta det derfra, ta sesong for sesong og steg for steg. Jeg har alltid vært veldig opptatt av at man ikke skal se for lang fram, for da mister man ofte fokus på det som skjer nå.