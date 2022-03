Norge var aldri truet på den blandede stafetten i estiske Otepää og vant komfortabelt foran Sverige og Frankrike.

Vetle Sjåstad Christiansen, som gikk andreetappen for det norske laget, var full av lovord om Norges ankerkvinne etter rennet.

– Den posisjonen Ingrid går ut i dag, med å lede med et halvminutt, synes jeg er den verste posisjonen å gå ut i. Det hun gjør med å være offensiv ut og øke til Elvira, står det stor respekt av. Det hadde ikke jeg turt, sier han til NRK.

ANKERKVINNE: Ingrid Landmark Tandrevold gikk en god ankeretappe for Norge i den blandede stafetten. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Veldig viktig

Ingrid Landmark Tandrevold var 22,5 sekunder foran Sverige i mål, som gjør at Norge går forbi «söta bror» totalt i nasjonscupen på damesiden.

– Det har vært veldig gøy å være ankerkvinne på de siste stafettene. Laget har gitt meg et fantastisk utgangspunkt hver gang, men selvfølgelig har man litt ekstra press på skuldrene. I dag var jeg veldig nervøs, sa Norges ankerkvinne til NRK etter løpet.

– Hvor deilig er det å gå forbi Sverige i nasjonscupen?

– Dette var en veldig, veldig viktig dag. Det var sånn at vi nesten måtte unngå å prate om det på lagmøtet i går for å ikke bli for nervøse før den siste og avgjørende konkurransen som er sprinten i Kollen. Nå har vi i hvert fall gjort vår jobb i dag. Vi har kjempet alt vi kunne og tok dem så vidt, nå trenger vi bare å ha publikum med oss på torsdag, svarer Tandrevold.

Sverige ledet nasjonscupen foran lørdagens blandede stafett. Nå er Norge ni poeng foran svenskene før verdenscupavslutningen i Holmenkollen.

– Vi er fornøyde med å være på pallen i dag, men så er det litt surt å bli slått av Norge. Det er en tøff kamp i nasjonscupen på damesiden. Det var viktig å ta andreplassen i dag og ikke bli nummer tre, sier Sveriges ankerkvinne Elvira Öberg til NRK.

Svensken er spent før avslutningen i Holmenkollen.

– Jeg tror det komme til å bli tøft, jeg Jeg tror ikke noe kommer til å være avgjort før sprinten i Oslo. Det blir spennende. Vi skal gjøre det vi kan, for det hadde betydd mye for oss å ta den.

– Forsøkte å skremme konkurrentene

NRKs skiskytterkommentatorer Ola Lunde og Andreas Stabrun Smith ble imponert over hvor offensiv Tandrevold var på sin første etappe.

– Planen var egentlig å ikke ha en plan frem til jeg så hvordan vi lå an. Det er umulig å spå en stafett som det her. Vi hadde helt fantastiske ski – overlegent best av alle. Det ga meg en skikkelig boost før start. De andre åpnet rolig, så da tenkte jeg å åpne hardt, sier Tandrevold.

Bæringen forteller videre at hun hadde en klar plan underveis i løpet.

– Jeg forsøkte å skremme konkurrentene litt slik at de blir stressa og bommet på standplass. I dag var det helt avgjørende å slå Sverige, så jeg gikk for en «all in»-taktikk.

Sivert Bakken og Vetle Sjåstad Christiansen gikk gode etapper for Norge. Her fra lørdagens 15-kilometer Foto: Roman Koksarov / AP

Fikk drømmeutgangspunkt

Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjåstad Christiansen, Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold utgjorde det norske laget.

Bakken gikk den første etappen for Norge, og måtte bruke tre ekstraskudd totalt. 23-åringen gikk likevel raskt i sporet og ga Vetle Sjåstad Christiansen et solid forsprang.

Etter det så det norske laget seg aldri tilbake.

Både Sjåstad Christiansen og Eckhoff leverte gode etapper, og ga ankerkvinne Tandrevold et drømmeutgangspunkt.

Tandrevold gikk lynraskt i sporet og brukte bare ett ekstraskudd totalt. Dermed kunne Norge juble for å ha tatt tre av tre mulige blandede stafettseiere denne sesongen.