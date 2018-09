Norge VM-klare etter drømmeåpning: – Helt rått

VALLE/OSLO (NRK): Norge sjokkerte Nederland med to mål på et drøyt minutt i åpningen av skjebnemøtet, og er klare for fotball-VM etter et skikkelig nervedrama. Landslagstreneren mener samholdet i laget er en stor suksessfaktor.