Fikk ansiktet kuttet av skøyte da Norge ble utklasset av Sverige

Norge hadde ingen sjanse mot «Tre Kronor» i den første hockeykampen i OL. Sverige vant til slutt 4–0.

Men det var spesielt én situasjon som vakte oppsikt, og som sendte Kristian Forsberg av banen med blodig ansikt.

Etter en norsk redning ble det tøff kamp for å gjenvinne pucken ved vantet i hjørnet bak Norges mål. Steffen Thoresen ble først utvist for en hard dytt .Så gikk Joel Lundqvist i isen. På vei ned gikk skøyta rett opp i ansiktet til Forsberg.

Nordmannen begynte straks å blø kraftig, og holdt seg til ansiktet da han gikk av isen.

– Når man ser blod tenker man det verste men jeg fikk bekreftet ganske fort at det ikke var så alvorlig, sier Forsberg til NRK.

Etter å ha sydd, kom Oilers-spilleren tilbake på isen.

– Jeg vet ikke hvor mange sting det ble. Jeg datt ut av tellinga, forteller han og ler.

– Ble jeg utvist?

– Jeg oppfattet ikke at skøyta mi var oppe en gang, så det er klart man blir litt urolig når man ser reprisen. Det er fælt å se på, sier Lundqvist til NRK.

TØFFING: Kristian Forsberg måtte av isen for å tørke blodet, men Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Dommerne så nøye på bildene av situasjonen før de offentliggjorde at Forsberg så fikk to minutter for en krysstakling, før også Lundqvist ble utvist. Da i to + to minutter for høy kølle.

– Det var det jo ikke. Det er litt pinlig for dommerne, sa Eurosport-ekspert Espen «Shampo» Knutsen fast.

– Det er tøft å få fire minutter for høy kølle på det. Det er jo noe som kan bli avgjørende i en kamp, men heldigvis ble det ikke det i dag, sier Lundqvist.

Forberg var allerede i garderoben da dommerne diskuterte situasjonen.

– Ble jeg utvist? Det visste jeg ikke før du sier det nå, innrømmer Forsberg.

Mål annullert

DUELL: Joel Lundqvist og Kristian Forsberg. Foto: Frank Franklin II / AP

Sverige ledet 2–0 etter de første 20, men Norge spilte en god andreperiode selv om de ikke maktet å score. I den tredje perioden trodde Norge de hadde redusert til 1-2, men i stedet ble målet annullert etter at dommerne nok en gang hadde tatt videoskjermen i bruk.

I stedet slo Sverige hardt tilbake, og scoret to ganger på bare 22 sekunder før kampen var omme.

– Jeg synes vi ser ekstremt fattige ut de første 10 minuttene. Vi er ikke på i det hele tatt, og gir Sverige initiativet i alt. Da ser man stor forskjell på lagene, men de neste 50 minuttene tar vi mer tak i det. Vi får flyttet pucken ned i Sverige sone og skaper mange gode målsjanser. Vi får ta med oss det, oppsummerer Patrick Thoresen.

Norges neste kamp er mot Finland.

– Alle har fått en kamp i beina, så jeg håper vi kan komme ut som vi avsluttet denne. At de scoret to på tampen her, var litt tilfeldigheter, mener Thoresen.