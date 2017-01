Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har besluttet å øke antall lag i fotball-VM fra 32 til 48 i VM i 2026.

– FIFA-rådet har enstemmig besluttet at VM i 2026 skal ha 48 lag. Det blir 16 grupper med 3 lag, skriver FIFA på sin offisielle Twitter-konto.

Nordlie skeptisk

Dermed blir det 35 flere enn i det første verdensmesterskapet som ble arrangert. Kun 13 land deltok i Uruguay-VM i 1930.

– Jeg er ingen stor fan av det. Det skal være eksklusivt å være med i VM, så det er nok mest økonomiske betydninger som ligger bak, sier NRK-ekspert Tom Nordlie.

– At det ikke blir flere kamper er nok lurt, men det blir flere uinteressante oppgjør, sier Nordlie.

– Så flere lag betyr lavere nivå?

– Ja, i alle fall på kort sikt.

Fornøyd Infantino

Dermed har FIFA-president Gianni Infantino fått viljen sin. 46-åringen har hatt som fanesak å utvide mesterskapet. Han mener endringen vil være "mer inkluderende", ifølge BBC.

– Det vil være utviklende for fotballen i hele verden, sa sveitseren på en konferanse i Dubai i desember.

Antall kamper i turneringen vil stige fra 64 til 80, men vinneren vil likevel kun ha spilt sju kamper til slutt. Turneringen vil gå over 32 dager.

Endringen markerer den første utvidelsen i antall lag siden VM i 1998, skriver BBC. I Frankrike ble det økt fra 24 til 32 lag.

Maradona positiv

Endringen vil være økonomisk gunstig for FIFA. Omsetningen spås å øke til 55 milliarder kroner, noe som vil føre til en profitt på over fem milliarder.

Fotballegenden Diego Maradona uttrykte mandag støtte til utvidelsen.

– Dette vil gi flere muligheter til lag som aldri har kommet til VM før, sa Maradona da.

– Fordelen med det er at du får globalisert det. I håndball så vi at Brasil tapte stort mot Norge for et par år siden, men i OL i år tapte vi. Sånn sett er det en fordel, melder Nordlie.

Men ikke alle er like fornøyd med utvidelsen. Den tyske fotballegenden Karl-Heinz Rummenigge er en av dem. Han er formann for Den europeiske klubbforeningen (ECA).

– Jeg har ikke endret mening. Et VM med 48 deltakerland sender ut feil signal. Her er det kun politiske grunner som spiller en rolle, ikke sportslige, sa Rummenigge før beslutningen var klar, ifølge AFP.

Det er først ved en FIFA-kongress på et senere tidspunkt at endringen i VM-formatet kan bli endelig vedtatt, ifølge Ritzau.