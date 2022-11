Fifa skryter av møteplassen for VM-fans – men ser du hva som mangler?

VMs første uke er over.

På banen går kampene sin gang, presseopplegget og det praktiske rundt mesterskapet høster mye ros, men utenfor stadionene har ikke alt gått like knirkefritt for VM-arrangør Fifa og Qatar.

Supportere som blir stoppet med regnbue-effekter, apper som sletter billetter på kampdag, løfter om ølservering som brytes i siste liten og supportere som betaler overpris for det som i praksis har vist seg å være glorifiserte telt.

Det er bare noen av de utenomsportslige problemene som har preget overskriftene i løpet av turneringens første uke.

Så hvordan er det egentlig å være supporter i dette allerede utskjelte mesterskapet?

NRK drar til VMs største fansone i Al Bidda, et lite område en kort kjøretur ut av Doha sentrum, for å se med egne øyne hvordan supportere ivaretas på mesterskapets største møteplass.

Eller «Fifa Fan Festival» som det internasjonale fotballforbundet selv har valgt å kalle stedet.

Fifa Fan Festival er den felles møteplassen for alle nasjonenes supportere i Qatar. Foto: Egil Sande / NRK

Der kan supportere fra alle nasjoner samles for å se kamper, men det blir også livemusikk og muligheter for å bedrive andre aktiviteter på området, opplyser Fifa.

Og la oss først si: Selve plassen er gedigen. Området er stort nok til at det kan huse 40.000 fans samtidig, og det er betong og asfalt så langt øyet kan se.

Få sitteplasser og lite skygge

Solen steker når NRK ankommer, slik den har gjort hver eneste dag under VM.

Det første vi legger merke til er mangelen på sitteplasser. Det finnes rett og slett ikke andre muligheter enn å sitte på bakken.

Og ikke minst: Mangel på skyggemuligheter, noe som ikke er helt optimalt når gradestokken viser 31.

Alle som har vært på en asfaltert plass i solsteken, vet hvor intens varmen kan bli.

Folk trakk mot de stedene man kunne få en hvil fra sola. Foto: Egil Sande / NRK

Og de relativt få kvadratmeterne i den enorme asfaltjungelen som gir en pause fra solen, er for lengst fylt opp.

Folk sitter tett i tett på de få stedene det er mulig å se kamp uten å være redde for å bli solbrente.

Det går ansatte rundt på området og selger drikke fra en trillevogn, og tilbudet er populært. Det skjønner vi godt.

Vi kikker oss videre rundt på området og oppdager noe som på en god måle illustrerer skyggeproblemene i fansonen.

På området foran storskjermen har folk oppdaget at den ene lysmasten kaster en stor skygge.

På denne lille flekken flokker de seg sammen. Smått komisk er det.

Foran lysmasten fant folk ly for solen. Foto: Egil Sande / NRK

En av dem som står der, er Molka Shamiri fra Tunisia.

Overfor NRK forteller hun at hun måtte møte opp en time før kamp for å få en plass der.

– Men det er det verdt, slår hun fast.

Molka Shamiri møtte opp tidlig for å få skygge. Foto: NRK

Så tilskuer besvime

Men de fleste må ta til takke med å se kamp i stekende sol.

Svenske Aftonbladet besøkte nylig det samme området. Da så de en supporter besvime i varmen og måtte bli kjørt vekk i ambulanse.

Som våre svenske kolleger fint ordla seg: På «Fifa fan festival» finnes alt en fotballsupporter kan ønske seg, unntatt det alle leter etter.

Det var mange som måtte sitte tett for å få en skyggeplass. Foto: Egil Sande / NRK

Men det er håp for de med lommeboka full.

Fifa selger VIP-pakker til supportere som ønsker å unngå den kokende solen i fansonen, men den billigste pakka koster 450 pund per person, eller rundt 5300 kroner, per person, per dag. Det gir tilgang til et privat spise- og drikkeområde som har skygge og utsikt over de som står i varmen, og inkluderer en toretters barmiddag og drikke.

I en fersk pressemelding fra Fifa oppgir de at de på det meste har hatt opp mot 98.000 besøkende i løpet av én dag i Fan Festival-området.

Under åpningskampen mellom Qatar og Ecuador ble det så stor pågang at politiet måtte stenge inngangen og nekte folk å komme inn. ESPN har omtalt saken, og snakket med supportere som beskrev trengselen som oppsto som farlig.

– E n ren, umorsom vits

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier han var veldig nysgjerrig på hvordan arrangørene kom til å takle utfordringene med å gi den tilreisende fansen et fornuftig tilbud.

Han mener Fifa burde gjort en bedre jobb for å tilrettelegge i VMs største fansone.

– Skal man skape et eget VM-univers, kall det gjerne stemning, så må man ha fasiliteter. Steder fansen kan møtes og se kamper annet enn inne på stadion, og ikke minst steder hvor det er mulig å trives. Det siste har de åpenbart neglisjert fullstendig, sier Saltvedt.

Han liker dårlig at ikke Fifa har bygget en fansone med bedre løsninger.

– De mener altså at noe som mest minner om en utslitt parkeringsplass skal være et fullgodt tilbud. Det er det ikke. Dette er en ren, umorsom vits. Ingen steder å sitte. Ingen steder å koble av i skyggen. Hvor er parasollene? Hvor er solstolene? Hvor er kunstgresset, som kunne dempet irritasjonen over asfaltunderlaget en smule? spør han retorisk.

Denne karen var populær. Han solgte vann og brus som om det skulle vært varmt hvetebrød. Foto: Egil Sande / NRK

– Helt ålreit her

NRK snakker med flere supportere mens vi er der. De fleste møter varmen med et smil, som Danny Serena fra Australia.

Han er en av dem som har fått en plass i skyggen.

– Det skulle nok vært flere skyggeplasser her og steder å sitte, men det er helt ålreit her, sier han til NRK, og legger til:

– Det er varmt, men her er det skygge, kampen er på og vi vinner. Det blir egentlig ikke stort bedre, og vi er fornøyde så lenge storskjermen fungerer, sier han med et smil.

Det er ikke bare mangelen på skyggeplasser som har fått kritikk i VMs største fansone. Også kvaliteten på maten har fått gjennomgå.

«Standarden på maten i VM-fansonen har blitt slaktet, men folk stiller også spørsmål ved de oppsiktsvekkende prisene» skriver The Sun, som har viet en artikkel til VM-maten supporterne kan kjøpe.

Foto: Skjermdump / The Scottish Sun

På sosiale medier er det også flere som har påpekt at matkvaliteten kunne vært bedre. Bilder av en stakkarslig salat har gått viralt. Men inntrykket vårt er at maten er langt fra så dårlig som disse virale innleggene skal ha det til.

Menyen gir mye å velge mellom, og NRKs to utsendte kjøpte en burger, et pizzastykke og to flasker vann da vi var der.

Maten smakte helt greit.

Det blir neppe michelinstjerne med det første, men det kan man heller ikke forvente av en matkiosk som skal betjene flere tusen kunder om dagen.

Dette var burgeren vi fikk servert i fansonen. Foto: Egil Sande / NRK

Stive priser

Prisene var verre enn smaken. Vi betalte cirka 120 norske kroner for en ganske liten burger og 85 kroner for et pizzastykke.

Dyrt for oss, men det må svi langt mer på pungen for supportere som kommer til VM fra fattigere land enn Norge.

I kiosken snakker vi med Maru Rodriguez fra Argentina. Hun har kommet til Doha for å jobbe under VM og prøve å se noen kamper.

Hun forteller hennes inntrykk er at de besøkende liker både maten og opplegget i fansonen.

– Det virker som de fleste liker seg her, sier hun.

Maru Rodriguez fra Argentina trives i kiosken. Foto: Egil Sande / NRK

Men så er det denne ølen, da.

Supportere kan i fansonen kjøpe øl – men ikke før klokka blir syv på kvelden. Inntil da er det alkoholfritt som gjelder.

– Jeg lette etter en øl

NRK treffer Humi og ektemannen fra Japan, som akkurat har ankommet fansonen da NRK treffer dem.

– Jeg lette etter en øl, men fant bare denne alkoholfrie. Det er litt rart, jeg har blitt vant til å se fotball med en øl, og spesielt i vær som dette, sier hun til NRK i den stekende varmen.

Japanske Humi ville ha en øl i varmen. Men den måtte bli alkoholfri. Foto: Egil Sande / NRK

Kampen på den gigantiske storskjermen går mot slutten, Australia styrer mot en viktig seier og folk i fansonen virker å ha det ganske fint.

Det er egentlig bare mangelen på sitteplasser og skygge som gjør at opplevelsen neppe blir like bra som den kunne ha blitt.

NRK har tilbudt Fifa å svare på kritikken. I skrivende stund har vi fortsatt ikke fått svar.