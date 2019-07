FIFA-president møtt med massiv pipekonsert etter VM-finalen

Etter at dommeren hadde blåst av VM-finalen mellom USA og Nederland, entret president i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) Gianni Infantino banen sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Den ekstatiske jublingen fra tribunen gled kjapt over i piping i retning FIFA-presidenten.

– De ga klart uttrykk for hva de mente, sa NRK-kommentator Christian Nilssen om publikum under TV-sendingen.

Det velkjente «USA»-heiaropet ble byttet ut med «Equal pay» (likelønn på norsk) fra de amerikanske tilhengerne.

– Latterlig og skuffende

Få dager før finalen gikk USA-profil Morgan Rapinoe hardt ut mot FIFA. Hun mener FIFA viser manglende respekt overfor kvinnefotballen.

– Det er latterlig og skuffende, for å være ærlig, uttalte Rapinoe ifølge nyhetsbyrået Ap.

JUBLER FOR VM-TRIUMF: USA-stjerne Morgan Rapinoe. Foto: Franck Fife / AFP

Årsaken er at finalen i Frankrike blir spilt på samme dag som to kontinentale mesterskapsfinaler for menn. Fem timer etter VM-finalen spiller Brasil finale i Copa America mot Peru, og ytterligere fem timer og et kvarter senere spiller USA finale i Gold Cup mot Mexico.

FIFA er ansvarlig for alle de tre finalene. De mener på sin side at tre finaler på samme dag kun vil øke oppmerksomheten rundt kampene.

– Kvinneidrett får ikke samme omtanke

Herrenes VM-finale er en såkalt fredet dato hvor det ikke legges andre store fotballkamper. Det er altså ikke datoen for kvinnenes VM-finale.

– Jeg forstår ikke motstanden mot å ga «all inn» på et kvinnearrangement. Det er krystallklart at kvinneidrett ikke får samme omtanke og økonomiske forutsetninger som herreidretten, tordnet Rapinoe.

President Infantino har varslet at kvinnenes premiepenger vil bli doblet til neste VM i 2023. Likevel vil herrespillerne motta syv ganger så mye i premiepenger ved deres neste VM i 2022.

– Gapet må minskes til det lenger ikke er noe gap. Dette mesterskapet har vært vellykket, og jeg håper at det vil investeres mer i kvinnefotballen, sier USA-spiller Becky Sauerbrunn til NRK.

USA slo Nederland 2–0 i søndagens VM-finale i Lyon. Rapinoe skåret USAs første mål på et straffespark.