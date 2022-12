NRK og en samlet verdenspresse møtte opp for å høre Gianni Infantino oppsummere fotball-VM i mediesenteret i Doha, Qatar fredag formiddag. Et møte med Fifa-styret forsinket Infantino, som først dukket opp på podiet én time på overtid.

For én måned siden brukte han pressekonferansen til å forsvare Qatar og Fifa, og angripe deres kritikere. Denne gangen innledet han med å rose VM og Qatar.

– Fifa-styret hyllet dette mesterskapet og kraften det har vist. Takk til alle involverte, Qatar, alle frivillige og alle som har bidratt til å gjøre dette VM til det beste noensinne, sa Infantino strålende glad fra scenen.

Infantino kalte også VM 2018 i Russland for «tidenes beste». Denne gangen pekte Infantino på at ingen lag har vunnet alle kampene sine og at samtlige kontinenter for første gang var representert i utslagsrundene som suksessfaktorer.

Nederlandsk reporter: – Kan du forklare hvorfor det er stort sprik med dødstallene?

– Fotballen blir global for første gang, sier presidenten, som opplyser at Fifa har hatt 7,5 milliarder dollar i inntekter over de siste fire årene.

Dette er første gang Infantino uttaler seg under VM. Han hyllet arrangørene og mente mesterskapet hadde lykkes på flere ulike parametere.

– For meg har VM vært en suksess på alle måter. Hovedsakelig på grunn av fansen og deres oppførsel. Det bringer folk sammen og folk møter den arabiske verden, det er viktig for alle i fremtiden. Men også på grunn av kampene. Vi har sett meget gode kamper med noen overraskelser og fine mål, sier Infantino.

Fikk spørsmål om OneLove

På pressekonferansen før VM lovet Infantino at homofile var velkommen til Qatar. Under mesterskapet har det vært en rekke episoder der supportere har blitt nektet adgang til stadioner om de bar plagg i regnbuens farger – farger som ofte forbindes med homofiles rettigheter.

Det ble også bråk da flere lag ble nektet å bruke OneLove-armbindet under kamper i Qatar. Tyskland og Danmark var blant lagene som protesterte mot avgjørelsen.

På dagens pressekonferanse fikk Infantino spørsmål om hvorfor Fifa hadde satt ned foten for de fargerike armbindene.

– Det er mange bekymringer i ulike land med forskjellige kulturer og forskjellige måter å se ting på. Vi må tenke på alle, for vi er en global organisasjon. Vi kan ikke diskriminere noen, uansett hvilket syn de har på ting. Det handler om å respektere reglene, sier han og fortsetter:

– Når det gjelder nekten, så handlet det ikke om å nekte eller ikke nekte. Det handler om å respektere reglene. Vi har regler som sier at på banen så skal du spille fotball. Alle kan uttrykke sine meninger, men når det kommer ut på banen så man respektere fotballen. Disse reglene er det for å respektere og beskytte 211 fotballag. Ikke regimer eller statsoverhoder.

Infantino fikk spørsmål om migrantarbeiderne som har dødd under byggingen av mesterskapet og de som har omkommet under VM. VM-sjef Hassan Al-Thawadi fortalte tidligere denne måneden om 400-500 dødsfall relatert til VM.

– Alle som dør, er en for mye. Det er en tragedie. En tragedie for familien, for alle involvert, for oss. Tallene du nevner er forskjellige tall. De tre, pluss en til, er de som døde under bygging av stadionene. De 400-500 døde er folk som døde i generell bygging siden 2014, tror jeg. Når vi snakker om tall må vi være nøyaktige for å ikke gi et inntrykk av noe som egentlig er noe annet, sier Infantino.

Fifa-presidenten innrømmer selv at skissen om tre lag fordelt på 16 grupper kan ha vært et feilgrep, og de skal nå vurdere om VM-strukturen blir som planlagt eller om de heller går for fire lag fordelt på tolv grupper isteden.

VM i strandfotball til Emiratene

Infantino forteller om nye planer for klubbturneringer. Fifa har besluttet at VM for klubblag i 2025 skal inneholde de 32 beste lagene i verden, og at det skal «føles som denne typen VM».

VM i strandfotball i 2023 skal arrangeres av De forente arabiske emirater, har Fifa-styret bestemt.

De har også videre diskutert VM i 2026 i USA, Mexico og Canada, hvor det er bestemt at de skal øke fra 32 til 48 lag.

– Det har vært massivt her, det kommer til å bli massivt i Nord-Amerika. 48 lag, flere kamper, inntektene vil gå opp. Vi kommer til å spille på gigantiske stadioner i Nord-Amerika, som vanligvis brukes til amerikansk fotball. Vi er overbevist om at fotball vil blomstre i Nord-Amerika. Vi er virkelig overbevist, sier Infantino.

Pressekonferanse med FIFA-president Gianni Infantino

Pressekonferansen som sjokkerte

Dagen før VM startet holdt Infantino en pressekonferanse som sjokkerte verden. I en snau time langet Fifa-presidenten ut mot kritikken som har kommet mot Qatar og mesterskapet.

Spesielt sitatet som Infantino innledet pressekonferansen med, vekket oppsikt.

– I dag føler jeg meg qatarsk. I dag føler jeg meg arabisk. I dag føler jeg meg afrikansk. I dag føler jeg meg homofil. I dag føler jeg meg funksjonshemmet. I dag føler jeg meg som en migrantarbeider, fortalte han.

Uttalelsene møtte kraftig kritikk fra flere hold. Blant andre Norges fotballpresident Lise Klaveness ristet på hodet av det Infantino lirte av seg.

– Jeg ble urolig av hele talen, sa Klaveness til NRK den gangen.

I løpet av timen på podiet fortalte Infantino også om sin egen bakgrunn, som sønn av migrantarbeidere som hadde flyttet til Sveits, og at han hadde blitt mobbet på skolen fordi han hadde rødt hår og fregner.

Klaveness mente at sveitseren politiserte menneskerettigheter og reduserte kritikken som har kommet mot mesterskapet til å handle om en dobbeltmoral i Vesten. Norge har senere sagt at de ikke støtter gjenvalget av Infantino som Fifa-president, og har jobbet for å finne andre kandidater.

– Vi i NFF har gjort mange forsøk på snakke med andre som kunne vært motkandidat, men som ikke har ønsket det, sa Klaveness til NRK.