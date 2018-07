Fifa gransker påstander om støtende oppførsel fra engelske supportere

Ifølge den britiske avisen The Telegraph har Fifa mottatt rapporter fra fotballforbundets eget antidiskrimineringsprogram om støtende tilrop under onsdagens semifinale mellom England og Kroatia.

Fifa går ikke i detaljer om hva det er de reagerer på, men ifølge avisens kilder skal det ha kommet antiislamske tilrop under kampen.

Enkelte tilskuere på tribunen skal også ha gjort nazihilsen.

– Vi kan bekrefte at det er innlevert en rapport via vårt antidiskrimineringsprogram og at det gjelder tilrop av en mulig diskriminerende karakter utført av engelske fans, heter det i en uttalelse fra Fifa.

– Deretter vil det bli åpnet disiplinære tiltak mot den engelske fotballforeningen.

Ifølge avisen skal også tilrop som «no surrender» ha kommet fra supporterne under avspillingen av nasjonalsangen.

«No surrender» er opprinnelig en del av en gammel anti-IRA-sang, og brukes ofte av supportere i forbindelse med Englands landskamper, men bruken av det er omstridt siden grupper på den politiske høyresiden har adoptert det.

Sang antisemittiske sanger

Også tidligere under VM har deler av de engelske supporterne gjort seg bemerket med antisemittiske holdninger.

Under feiringen av Englands første seier mot Tunisia, ble det publisert en video (ekstern lenke) som viste en liten gruppe med engelske fans som gjorde nazihilsen og sang antisemittiske sanger.

– Vi fordømmer på det sterkeste handlingene til folkene i denne videoen. Den skammelige oppførselen gjenspeiler ikke verdiene til flertallet av engelske fotballfans som støtter landslaget i Russland, sa en talsmann for FA til britiske medier da.

Engelske supportere gjorde seg også bemerket etter kvartfinaleseieren over Sverige, om enn på en litt annen måte:

Mexico-supportere med homohets

Det er for øvrig ikke bare Englands supportere som har fått kritikk under mesterskapet. Under kampen mot Tyskland, kom noen av Mexicos tilhengere med homohets til motstanderne.

Mexico ble bøtelagt av FIFAs og måtte betale 10 000 sveitserfranc (ca. 82 000 norske kroner).

Serbia er også blitt bøtelagt av FIFA på grunn av deres supportere. Serbiske fans hadde med politisk støtende bannere fra andre verdenskrig da laget vant 1–0 over Costa Rica.

England er fremdeles med i VM. Lørdag møter de Belgia i bronsekamp kl. 16.