Fifa bekrefter: Saudi-Arabia eneste søker til VM i 2034

Saudi-Arabia er eneste søker til VM-sluttspillet i fotball for menn i 2034, bekrefter Fifa i en pressemelding etter at fristen for å melde interesse løp ut.

Noen timer tidligere meldte Australias fotballforbund at landet ikke kommer til å søke.

Marokko, Portugal og Spania søker om å arrangere sluttspillet i 2030 sammen, og Uruguay, Argentina og Paraguay har søkt om å avvikle en innledende kamp hver for å markere 100-årsjubileet for det første VM-sluttspillet som ble avviklet i Sør-Amerika.

Formell tildeling av mesterskapene i 2030 og 2034 vil skje på en Fifa-kongress, trolig i slutten av neste år, etter en prosess med dialog og grundig evaluering av søknadene opp mot de oppsatte kriteriene, samt godkjenning av Fifa-styret.

– Dialogen vil fokusere på prioriterte områder som infrastruktur, tjenester, kommersielle hensyn, bærekraft og menneskerettigheter, står det i Fifa-meldingen, ifølge NTB.