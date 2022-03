FIDE-topp langar ut mot Karjakin etter Russland-støtte

Kristoffersen så vidt videre etter tabbe – McGrath på foreløpig andreplass

Henrik Kristoffersen kan trolig glemme å ta sin tredje strake verdenscupseier i slalåm. En stor feil i avslutningen gjør at han er langt bak etter første omgang i Flachau.

Som første startende så det lenge bra ut for Kristoffersen, men mot slutten kom han for sent over på en spiss kant og måtte bråbremse for ikke å kjøre ut.

Kristoffersen var tydelig irritert i målområdet. Tabben var såpass stor at han lange var i fare for å ikke ta seg videre blant de 30 beste. Han berget seg så vidt på en delt 28.-plass.

Atle Lie McGrath kunne imidlertid juble i målområdet. Fra startnummer 21 kjørte han inn til andrepass, 97 hundredeler bak hjemmehåpet Johannes Strolz.

Sebastian Foss Solevåg trøblet på den samme kanten som Kristoffersen. Han er på åttendeplass, 1,35 sekunder bak Strolz. Lucas Braathen var to hundredeler raskere enn Solevåg.

Timon Haugen er nummer 16 før finaleomgangen.