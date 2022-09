Det var under kampen mellom Jekaterina Lagno og Zhu Liner tysdag, då Smirin delte fornærmande og upassande utsegn mot kvinnelege sjakkspelarar.

Kommenteringa gjekk viralt i eit videoklipp publisert på Twitter, og no er sjakkmiljøet skaka.

– Kva i helsike? Det er brutalt. Det må vere skikkeleg ukomfortabelt for Fiona å handtere det der. Det er rimeleg grovt, seier Hikaru Nakamura i ein YouTube-video der han tek opp situasjonen.

OVERRASKA: Hikaru Nakamura. Foto: Carina Johansen / NTB

Nedlatande mot spelarar

I videoen publisert av stormeister Gulrukhbegim Tokhirjonova, som representerer USA, starta det heile med at kommentator Fiona Steil-Antoni spør om Zhu Liner har sjanse for å få tittelen stormeister i løpet av turneringa.

I samtalen stiller Smirin mellom anna spørsmål om kvifor kvinner kan spele med menn, medan menn ikkje kan spele i ein kvinneturnering.

Det endar med at Steil-Antoni seier dette:

– Seier du at sjakk ikkje er for kvinner?

– Eg sa ikkje det openlyst. Beklagar, det meinte eg privat.

Dette var berre nokre av utsegna stormeisteren sa i videoen.

NRK har ikkje lukkast i å kome i kontakt med Smirin.

Foto: Skjermbilete @Gulruhbegim 28.09.2022

Avslutta samarbeidet

Kort tid etter at videoklippet byrja å sirkulere på sosiale medium, skreiv direktør i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), Emil Sutovsky, at han hadde snakka med Smirin, som la seg flat og ville beklage offentleg på lufta.

Det skjer ikkje. Onsdag kom FIDE med ei pressemelding der dei opplyste at Smirin er ferdig som kommentator etter utsegna sine under turneringa.

– Sjølv om vi har mykje respekt for stormeister Ilja Smirin som sjakkspelar, viste han synspunkt på lufta som var fullstendig uakseptable, støytande, og som ikkje representerer verdiane FIDE står for, står det mellom anna.

Vidare skreiv forbundet at dei strevar etter å endre oppfatninga av sjakk som «ein manns verd».

– Miljøet vårt skal vere ein stad der kvinner skal føle seg trygge og respekterte, står det.

Kommentator Fiona Steil-Antoni har sjølv kommentert hendinga på Twitter.

– Eg skulle ønske eg aldri måtte høyre, eller svare på, mange av desse kommentarane, men eg håpar at dette vil vise veg for ei kringkasting-verd fri for sexistiske kommentarar, skriv ho.

– Ingen sensasjon

NRKs sjakk-ekspert Torstein Bae er glad for at det internasjonale sjakkforbundet har tatt grep.

– Eg er veldig glad for at det blei teke så kontant tak i. Det er positivt, og det var ein ryddig og god handtering, seier Bae til NRK.

RYSTA: Torstein Bae Foto: Erik Johansen / NTB

Likevel tykkjer han det er urovekkande at ein mann med slike type haldningar mot kvinneleg sjakk vart kommentator i utgangspunktet.

– Det er under ein kvar kritikk. Han seier eigentleg at sjakk ikkje er eit spel for kvinner. Korleis dei klarte å velje ein slik type er heilt utruleg, seier han.

Han er ikkje overraska over haldninga.

– Dette er diverre ikkje noko sensasjon at nokon kjem med slike utsegn mot kvinner. Eg saknar eit oppgjer mot dette internasjonalt, men vi får tru at dette er startskotet for det, seier han.

Sjakkmiljøet reagerer

Stormeister Hikaru Nakamura, tok seg fleire gonger til hovudet i sin YouTube-video publisert om temaet.

– Dette er frykteleg og uakseptabelt. Ikkje misforstå, eg har spelt mot Smirin og har mykje respekt for han, men desse kommentarane er uakseptable. Det er grufullt og forferdeleg. Korleis kan nokon lire av seg slike kommentarar og meine at det er greitt? Det kan eg verkeleg ikkje skjønne, seier han.

Han meister at ein heller bør ha to kvinnelege kommentatorar.

– Eg ser ingen grunn for å ikkje ha det, seier han.

Susan Polgar, olympisk meister og verdsmeister i sjakk, takkar Fide for måten dei handterte situasjonen. Ho tykte kommenteringa var langt over grensa.

– Det er sjokkerande uakseptabelt, skriv ho mellom anna på Twitter.