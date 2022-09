Fide refser Carlsen i uttalelse: – Kan være ødeleggende for sporten

– Først og fremst mener vi at verdensmesteren har et moralsk ansvar forbundet med statusen sin, siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det var bedre måter å håndtere denne situasjonen på, står det i en uttalelse fra Fide, signert president Arkadij Dvorkovitsj.

De skriver videre at det kommer gransking som følge av kontroversene de siste ukene.

Varsler gransking

Fide understreker at de er bekymret for mulig juks i sjakken, og at de har kjempet mot det i mange år. Likevel mener de at Carlsen har et moralsk ansvar som sjakkens største stjerne.

– Det er vår oppgave å beskytte integriteten og bildet til sjakken, og når hendelsen eskalerer, må vi ta et steg frem, skriver forbundet.

De sier i uttalelsen at det er nulltoleranse for juks i sporten.

– Fide er forberedt på å bruke Fair Play-kommisjonen med en gjennomgående gransking av hendelsen når tilstrekkelig med innledende bevis er lagt frem og alle parter avslører informasjonen de besitter, skriver Fide.

KONTROVERSIELL: Hans Niemann. Foto: NRK

Forbundet hevder at i noen tilfeller kan usikkerhet skade spillernes prestasjoner og at det i tillegg kan skade en spillers rykte.

NRKs sjakkekspert Atle Grønn er ikke overrasket over uttalelsen til Fide.

– Den er mild mot Magnus, og selv om de kunne taklet det annerledes, så er det ikke snakk om sanksjoner eller straff for ham. Hvis det blir snakk om juks, så har de alt på sitt tørre og da har Magnus et poeng, sier Grønn.

Tror bråket kan være en fordel for Niemann

Han vil imidlertid ikke være helt med på kritikken som kommer fra Fide mot Carlsen. Sjakkeksperten vil heller løfte frem jukseproblematikken.

– Men om det viser seg at det ikke er juks, så er det et stort overtramp, mener Grønn.

Han tror at dersom Niemann er ren fremover, kan det være hell i uhell for amerikaneren.

– Han har fått en «boost» i medvilje og PR, så om han er ren fra nå av så er han en superstjerne, sier Grønn.

SJAKKEKSPERT: Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Han begrunner det med at han har tross alt masse støtte og folk er nysgjerrig på 19-åringen. Dessuten har markedsverdien til Niemann økt siden bråket med Carlsen.

– Men det forutsetter at han er ren. Om han har jukset tidligere, så kan han likevel ha en fremtid om han hevder seg mot verdenseliten, sier NRK-eksperten.

Carlsen relativt taus

Carlsen har vært ganske så taus om hendelsen da han valgte å tape med vilje etter to trekk i Champions Chess Tour. Han har imidlertid kommet med noen heller kryptiske uttalelser.

– Jeg skulle gjerne sagt mer nå om forskjellige ting, men jeg får vente litt og så skal jeg prøve å fokusere på turneringen, sa den norske sjakkstjernen.

Det oppsiktsvekkende tapet for omstridte Hans Niemann skjedde to uker etter at Carlsen hadde trukket seg fra Sinquefield Cup etter å ha tapt for samme mann. Det var da spekulasjonene rundt juks kom frem i lyset.

Niemann har tidligere innrømmet at han har jukset ved to anledninger, og har senere blitt utestengt av chess.com. Carlsen fikk også nylig støtte av sin tidligere VM-konkurrent Jan Nepomnjasjtsjij.

– Uheldigvis kunne ikke Rapport (Richárd, sjakkspiller), komme seg til USA, av logistikkgrunner. Han ble erstattet av Niemann, og jeg tror ikke jeg var alene i å være misfornøyd med erstatteren. Jeg tenkte ting kunne gå galt, sa «Nepo» i en podkast nylig.

Niemann røk for øvrig ut av Julius Baer Generation Cup i kvartfinalen, og kan dermed ikke møte Carlsen i finalen.