Dennis Haugers første helg i Formel 2 er i ferd med å ende i fiasko. Formasjonsrunden skulle akkurat starte da det gule flagget ble viftet rett ved Dennis Hauger.

19-åringen fikk nemlig aldri bilen i gang, og dermed ble han stående igjen på startstreken mens de andre suste av gårde. Løpet var i praksis over før det hadde startet.

Underveis i formasjonsrunden fikk de startet bilen, og Hauger måtte starte løpet fra depotet. Dermed endte han opp helt bakerst i feltet. Så gikk det galt igjen.

– Jeg tullet med kløtsjen, som gjorde at jeg måtte starte i depotet. Det var ikke bra fra min side, forklarer Hauger til Viaplay etter løpet.

– Feil av laget

Nordmannen hentet seg inn på sterkt vis, og klatret mange plasser. Han kjempet seg fra 22. plass til 9. plass, da en krasj førte til at sikkerhetsbilen kom ut.

Nordmannen kastet seg inn i depotet for å skifte hjul før avslutningen, og fikk grønt lys fra laget til å kjøre ut med fersk gummi under bilen. Men da han kjørte ut fra hjulbyttet ramlet det høyre forhjulet av.

HJULET FORSVANT: Her ruller hjulet av gårde fra Dennis Hauger, som vist på Viaplays sending. Foto: Skjerdump/Viaplay

Hauger forklarer at laget ønsket at han skulle bytte dekk under sikkerhetsbilen, og at de så gjorde en feil.

– Da vi skiftet dekk fikk jeg grønt lys, og da kjørte jeg selvfølgelig. Jeg har ikke tid til å se på alle fire dekkene. Det var en liten feil av laget der. Det var litt kjipt, sier Hauger til Viaplay etter løpet.

Han forteller at han ble forbannet da det gikk galt igjen.

– Jeg var selvfølgelig ganske irritert. jeg visste jo at jeg ikke gjorde noe galt. Litt kjipt, men det er ikke så mye man får gjort noe med.

Tøff helg

Dermed måtte Hauger bryte løpet, og rundet av en helg hvor lite har gått hans vei.

– Jeg kom meg ganske mange plasser opp etter å ha startet i depotet. Så det er noe. Men selvfølgelig er det ikke en god helg når man avslutter på den måten, sier Hauger.

Nordmannen fikk det heller ikke til å stemme i kvalifiseringen fredag, og etter en stor feil i siste sving endte han nede på 15. plass. Lørdag klatret han noen plasser i sprintløpet og endte på 9. plass. Det var likevel ikke nok til å havne blant de åtte beste som fikk poeng.

Allerede neste helg venter en ny mulighet, når Formel 1 og Formel 2 skal til Saudi-Arabia.

Søndag vant Theo Pourchaire løpet. Han er tilbake i sin andre sesong i Formel 2, etter en femteplass i sammendraget sist. Han vant foran Liam Lawson og Juri Vips - begge Red Bull-juniorer som Hauger.