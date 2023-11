Søndag stod Stina Nilsson igjen på startstreken i verdenscupen i skiskyting. Men det gikk absolutt ikke som den tidligere langrennsstjernen håpet på.

Hele sju tilleggsminutter ble det på normaldistansen, og en svært beskjeden 84.-plass.

– Jeg tror det var litt premierenerver for meg, spesielt på standplass, oppsummerer hun overfor NRK.

Nilsson byttet idrett til manges overraskelse i 2020, men etter å ha imponert med blant annet en pallplass i 2022, ble hun vraket fra verdenscup og VM forrige sesong. Flere ble overrasket da hun fikk sjansen på nytt i Östersund, fordi resultatene under sesongstarten i Idre var høyst moderate.

– Jeg har hatt en ganske kronglete høst, med mange forkjølelser og korona her på slutten, så jeg er glad for å få gå her på hjemmebane. Jeg tror at de (trenerne) har sett en del av meg i sommer, håper jeg, og at de tror på meg. Det er jeg takknemlig for, forteller 30-åringen.

– Hun har blitt bedre til å holde seg til rutiner og de daglige tingene som behøves for å være en bra skiskytter. Å koble av mellom skigåing og skyting, og fokusere på sin del, forklarer Sverige trener Johannes Lukas.

Nytt skiskytterpar

Det som også er ganske nytt, er forholdet til skiskytterkollega Emil Nykvist. Det har ikke gått ubemerket hen i hverken hjemlandet, eller innad i et lag der det allerede er flere andre skiskytterpar.

TRENER: Johannes Lukas er vant til å forholde seg til kjærestepar i Sveriges treningsgruppe. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Vi er så dyktige og trives med hverandre, så sånn blir det vel og det går bra, sier treneren og ler godt.

– Men jeg kan bare bedømme det sportslige og det er vel ikke så mye trening de har sammen, men det har nok sikkert gitt henne en positiv energi-boost, svarer Lukas om Nilsson.

Det er en kommentar som får henne til å trekke på smilebåndet.

– Sa han det? Det var overraskende. Ja, men det kan være. Det er veldig bra, for begge vet hvordan det er. Bortsett fra når vi går konkurranse samme dag, for begge er litt nervøse, men vi støtter hverandre i med- og motgang, forteller hun.

PÅ HJEMMEBANE: Det gikk hakket bedre med Emil Nykvist enn kjæresten, og han ble nummer 46 på herrenes normaldistanse. Foto: BILDBYRÅN

– Et mysterium

Nykvist måtte selv ta til takke med en 46.-plass noen timer senere. Han mener også de to kan gjøre hverandre bedre.

– Hun kan lære meg å gå fort på ski, og jeg kan lære henne å skyte. Og det er klart jeg trives veldig bra med henne, sier Nykvist til NRK.

Men på normaldistansen var Nilsson nesten tre minutter bak rennets raskeste, Elvira Öberg, i langrennstid. Også forrige sesong var hun bak i løypa.

– Hun hadde bra fremgang de første to årene, men fra da og ut er det et mysterium at hun ikke går fortere på ski. Hun skal, uansett om hun må bruke mye tid på skyting for å omstille seg til ny idrett, holde farten i løypa mye bedre enn hun har gjort, mener NRKs langrenns- og skiskytingskommentator, Torgeir Bjørn.

– Er høyt og lavt

Nilsson påpeker selv at hun ennå ikke er i toppslag etter sykdomsperiodene, men føler selv at hun har merket fremgang – spesielt på standplass. Likevel føler hun det går veldig opp og ned.

– Da river man fort ned den selvtilliten man har bygget opp, så jeg trenger litt mer gode opplevelser, erkjenner den svenske profilen.

EM-BRONSE: Stina Nilsson måtte ta til takke med EM sist vinter, og det ble bronse på blandet stafett sammen med Tilda Johansson, Malte Stefansson og Anton Ivarsson. Foto: AP

– Som idrettsutøver er jeg virkelig både høyt og lavt. Det var jeg da jeg drev med langrenn også. Jeg kunne vinne den ene dagen og være nummer 68 den andre. Når det stemmer, så stemmer det for meg, og når det ikke gjør det så kan det gå veldig galt, fortsetter hun.

– Hun er jo en stor stjerne, så de vil nok strekke seg i de lengste for å vise at hun kan bli stjerne i skiskyting også, men det begynner å haste med å vise resultater, ellers mister hun nok verdenscupplassen igjen, tror Torgeir Bjørn.

Men å gi opp, har ikke vært et alternativ for Nilsson.

– Jeg byttet ikke for ikke å få en utfordring, så jeg synes det er kult å få løse et problem.

