Spanias fotballforbund innkaller til krisemøte etter hardt kritisert VM-kyss

Det spanske fotballforbundet har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling som følge av fotballpresidentens omstridte kyss etter VM-finalen.

Den spanske fotballkvinnene slo England 1-0 i finalen i Australia søndag. Scenene som utspilte seg før troféutdelingen, har imidlertid fått mange i Spania, inkludert regjeringsmedlemmer, til å reagere kraftig.

Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Jennifer Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet. Det har skapt en voldsomt opphetet debatt.

Sent torsdag sendte fotballforbundet i Spania ut en uttalelse der det hasteinnkalles til ekstraordinær generalforsamling allerede fredag.

«I tillegg, og basert på hendelsene som fant sted under prisutdelingen i verdensmesterskapet for kvinner sist søndag i Sydney, ønsker forbundet å informere om at den interne saksbehandlingen i forbundet angående integritetsspørsmål er åpen, så vel som resten av de gjeldende protokollene», står det videre.

Avisen Marca skriver at fotballpresident Rubiales ikke har noen planer om å trekke seg fra stillingen frivillig, men at han ønsker å forklare seg under fredagens generalforsamling.

(NTB)