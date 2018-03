Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra NRK. Et representativt utvalg fikk spørsmål om Norge bør søke om å få arrangere vinter-OL i 2026.

47,8 prosent svarte nei

43,7 prosent svarte ja

8,5 prosent svarte vet ikke

Under OL i Pyeongchang satte Norge rekord i flest antall medaljer vunnet under ett og samme vinter-OL. Norge endte til slutt opp med 39 medaljer totalt. Den forrige rekorden ble satt av USA under lekene i Vancouver på 37 medaljer.

Til tross for at dette ble tidenes beste norske OL, er folket fortsatt delt i sin mening når det kommer til å arrangere et nytt OL på norsk jord.

Heiberg er optimistisk

OL-general og tidligere IOC-medlem, Gerhard Heiberg er på sin side optimistisk til tallene som kommer frem i undersøkelsen.

OPTIMISTISK: Gerhard Heiberg er optimistisk til tallene i undersøkelsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg tror det er mye skepsis i Norge, og ikke minst til IOC. Også er det en del skepsis til hva det måtte koste og at man er redd for at dette blir for dyrt for Norge. Jeg er allikevel positivt overrasket over at 44 prosent sier at Norge bør søke om OL, og derfor synes jeg at vi som er for bør komme med grunner til at det burde passe i Norge.

– Tror du medaljefangsten har påvirket tallene?

– Ja, det tror jeg. Vi ha sett at nordmenn er veldig interesserte og veldig mange følger med. Vinter-OL er for nordmenn enda større enn sommer-OL. Det synes jeg vi fikk bevist også denne gangen, sier Heiberg.

– Vi som er for OL må jobbe hardt med å få frem et konsept som er mulig å gjennomføre i Norge og tallene på kostnadene om man skal gå inn for et nytt OL, legger Heiberg til.

– Idretten klarer ikke å ta kampen alene

Idrettspresident Tom Tvedt er også positiv til tallene som kommer frem i undersøkelsen, men understreker at Norge må være samlet for å sette i gang en slik prosess.

POSITIV: Idrettspresident Tom Tvedt er positiv til tallene som kommer frem i undersøkelsen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Det er jo gledelig at 44 prosent er positiv til OL i Norge og vi har jo sagt at en gang i fremtiden så bør vi invitere verden til Norge. Vi må være helt samlet for å sette i gang en slik prosess. Når det gjelder 2026, så har vi sagt at det kommer for raskt på.

– Hva skal til for å vippe folket?

– Det IOC gjør i forhold til å lage bærekraftige leker og gjenbruk av anlegg. De har en annen miljøprofil nå. Denne informasjonen tror jeg det er viktig at befolkningen får.

– Vi ønsker OL og Paralympics når vi er klare for det. Idretten klarer ikke å ta den kampen en gang til alene. Det koster altfor mye. Men vi er for begeistring og for å invitere når tiden er moden for det, sier Tvedt.