Fenomenets ekstreme trening forbløffar – ekspert meiner tala er «umoglege»

23 år gamle Kelvin Kiptum er eit fenomen i friidrettsverda. Førre helg senka han verdsrekorden på maraton da han sprang inn til siger i Chicago på tida 2.00.35.

Kenyanaren knuste med det den gamle rekorden på 2.01.09, sette av landsmannen Eliud Kipchoge under Berlin Marathon i 2022.

Kiptum hadde aldri sprunge maraton før i fjor. No står han med tre sigrar på like mange startar, og aldri før har nokon vore så nær å bryte totimarsgrensa på maratondistansen, 42.195 meter.

– Måten det skjer på gjer at eg for første gong trur at det er mogleg å springe under to timar. Det var imponerande, seier langdistanseløpar Kristian Ulriksen.

I etterkant av bragda i Chicago har trenaren hans, Gervais Hakizimana, komme med oppsiktsvekkjande påstandar rundt treningsmengda til Kiptum.

2:00:35: Kiptum viser stolt fram medaljen og den nye verdsrekorden. Foto: AFP

Trenaren bekymra

I ei vanleg treningsveke spring Kiptum mellom 250–280 kilometer, men ofte bikkar han vanvitige 300 kilometer. I oppladinga til maratonen i London skal han ha sprunge over 300 kilometer i tre veker på rad.

Til samanlikning har Kipchoge mellom 180–220 kilometer i ei vanleg veke, blir det hevda.

I eit intervju med mellom anna NRK under Diamond League-avslutninga i Eugene fortalde Jakob Ingebrigtsen at han stort sett spring mellom 180 og 195 kilometer i veka i perioden frå oktober til tidleg mai.

Hakizimana er bekymra for at Kiptum trenar seg sjølv i senk og blir utbrent.

– Han er inne i sine beste år, men eg er bekymra for at han blir skadd. Viss han held fram på same måte risikerer han å bli knekt. Eg har foreslått at han senkar farten, men det ønskjer han ikkje, seier trenaren til letsrun.com.

– Det er piss

NRKs friidrettskommentator Jann Post fortel at Kiptum kom frå ingen stad, men at alle sperra opp auga og spør seg om det er lurt å trene så mykje.

– Det er høge tal. Det er folk som har trena så mykje i periodar før, spesielt viss ein går lenger tilbake i tid. Men det er få som har funne ut at det lønner seg over tid, seier Post, men presiserer at det er umogleg å vite nøyaktig kor mykje Kiptum toler.

KOMMENTATOR: Jann Post. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Ulriksen meiner at ein skal ta Kiptums påstått treningsmengd med ei klype salt.

– Det er piss. Det finst ikkje eit menneske som kan trene slik. Det går ikkje an. Det er umogleg, seier Ulriksen.

I letsrun.com-artikkelen blir det påstått at Kiptum på torsdagar spring 30–40 kilometer i maratonfart.

– Det finst ingen menneske som kan gjere det i høgda i Iten (treningsstad i Kenya). Eg har vore nok i Kenya til å skjønne at det der ikkje stemmer, seier Ulriksen.

GODT TRENT: Kristian Ulriksen hadde lenge podkasten «I det lange løp» saman med Jann Post og er sjølv ein aktiv løpar. Foto: Aleksander Walmann

Jakta på under to timar

Inntil vidare er Kiptums kropp i toppslag. Etter verdsrekorden vart han spurd om tidlegare utsegner om at han aldri har kjent smerte medan han spring maraton.

– Det har eg ikkje, stadfesta han.

Under Chicago maraton sprang kenyanaren med ein prototyp på Nikes nye toppmodell, Alphafly 3. Inntoget av superskoa i friidretten har bidrege til å senke tidene, og dei kan bidra til å minske belastninga på utøvarane.

NYTT VÅPEN: Kiptum brukte desse skoa, som framleis ikkje er på marknaden, under rekordløpet. Foto: AFP

– Ein kan stille spørsmål om dagens moderne sko gjer det lettare å tole høgare treningsmengder, seier Post.

Han støttar Ulriksen i at den magiske totimarsgrensa på maraton er klar til å brytast. Kipchoge har tidlegare sprunge under to timar, men da i eit ugyldig løp med fleire hjelpemiddel.

– Eg trur Kiptum er god for det allereie no. I Chicago hadde han eigentleg berre éin hare, men han sprang på sida av haren. Det er stikk motsett av opplegget til Kipchoge. Kiptum hadde ein vanvitig fart da han kom i mål, seier Post.