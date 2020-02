– Jeg får litt vondt av henne, jeg gjorde akkurat det samme selv, da får jeg ekstra vondt av Hanna som hadde muligheten. Jeg vet at det er dritkjipt, jeg har vært der selv, men det er skiskyting, sa Tiril Eckhoff etter å ha trøstet Öberg.

For inn på den siste skytingen kom Norge og Sverige helt likt, akkurat som i fjor under VM i Östersund. Og akkurat som i fjor var det Røiseland som trakk det lengste strået mot svenskenes Öberg som måtte ut i strafferunden.

Dermed ble det gull til Norge, mens svenskene havnet utenfor pallen.

– Jeg kommer inn og kjenner at det er akkurat her jeg vil være, jeg liker virkelig å stå i de situasjonene. Så vet jeg egentlig ikke hva som skjer, det er veldig vanskelig. Jeg forsøkte, men det gikk ikke, sa Öberg til NRK etter stafetten.

– Det kunne ha vært meg

I mål var det en knust Öberg som sank sammen. Mareritt-reprisen fra i fjor var et faktum, og lagvenninnene strømmet til for å trøste. Det gjorde også de norske løperne.

– Det er veldig rart. For du har selvfølgelig lyst til å lykkes selv, men så synes jeg utrolig synd på Hanna, jeg gjør det. Det er ikke gøy å stå der, og få runde i tillegg, sa Røiseland om hvorfor de trøstet Öberg.

TRØST: Røiseland gikk rett bort til Öberg for å gi henne trøst. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Frolendingen som sørget for at Norge tok sin femte stafettseier for sesongen, samt sin sjette medalje av seks mulige så langt i dette mesterskapet. Hadde ikke vanskeligheter med å vise medfølelse etter duellen som gikk i hennes favør.

– Jeg vet at det egentlig like godt kunne vært oss. Det kunne ha vært meg som stod der og skøyt bort seieren til Norge. Det er den verste følelsen å ha, men samtidig håper jeg hun skjønner at skiskyting er en lek og at det er en ny dag i morgen.

– Løpet jeg gruet meg mest til

Svenskenes skuffelse til tross, Røiseland klarte å glede seg over det norske gullet, men innrømmer at det var nerver før start.

– Det her er helt fantastisk. Jeg var skikkelig nervøs før start i dag. Dette var løpet jeg gruet meg mest til, jeg viste at de jentene var så sugne på medalje, sa Røiseland til NRK etter at gullet var sikret.

SIKRET GULLET: Marte Olsbu Røiseland sikret norsk stafettgull etter en superserie på siste stående. Foto: TIZIANA FABI / AFP

– Hvordan klarte du å beholde roen på siste skyting?

– Jeg vet faktisk ikke helt, akkurat nå husker jeg ingenting av siste skyting. Jeg var så fokusert på å gjøre min jobb, det var litt drømmesituasjon at det var akkurat slik vi kom inn i fjor, jeg og Hanna. Jeg hadde veldig lyst til å vise a dette kan jeg klare igjen.

Røiseland klarte det igjen, og superserien på siste stående imponerte lagvenninnen Ingrid Landmark Tandrevold.

– Jeg kommer aldri til å tørre å møte Marte selv på siste stå. Jeg skjønner at de andre blir psyket ut av det fordi det var helt rått, sa Tandrevold om Røiselands superserie.

FENOMENAL: Marte Olsbu Røiseland senket alle fem blinken på den siste skytingen.