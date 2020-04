Femmilspallen bekrefter: Har ikke fått en eneste premiekrone fra Kollen-arrangør

Han tok en imponerende tredjeplass under femmila i Oslo i begynnelsen av mars. Før verdenscupen ble avsluttet. Men han savner én ting når NRK spør om hvordan han har merket at økonomien i idretten har endret seg:

– Jeg har ikke fått premiepenger fra Holmenkollen ennå. Jeg håper Abid Raja bruker kredittkortet sitt snart, sier Emil Iversen spøkefullt i retning kulturministeren.

Iversens fleip handler om at ministeren og hans departement lovet en kompensasjonsordning på rundt 600 millioner kroner til idrett og frivillighet.

Ordningen kom i stand etter at idrettslag, klubber og organisasjoner måtte avlyse eller utsette en rekke arrangementer som følge av koronaviruset.

Trønderen understreker at han ikke tar det noe særlig tungt, men hevder han ikke har fått mye informasjon om hvorfor de ikke har kommet inn.

STERK PRESTASJON: Emil Iversen, her like etter målgang i Holmenkollen i mars. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

100.000 kroner til vinneren

Heller ikke Simen Hegstad Krüger som tok plassen foran Iversen har fått premiepengene. Han svarer «jeg vet ikke» på spørsmål om hva som er grunnen.

Seierherre på femmila, russeren Aleksandr Bolsjunov, har heller ikke mottatt en krone. Det skriver hans tolk og nære støttespiller, Max Volkov, i en tekstmelding til NRK.

For Bolsjunov er det snakk om 10.000 sveitsiske franc, noe som med dagens kurs tilsvarer over 100.000 kroner. For Krüger og Iversen gir andre- og tredjeplass henholdsvis 7500 og 5000 franc. Samme summer får Frida Karlsson, Therese Johaug og Ebba Andersson.

TETT DUELL: Frida Karlsson (venstre) vant til slutt etter en thriller mot Therese Johaug på tremila i Kollen. Foto: Vidar Ruud

Må vente

Leder av arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, bekrefter at de som var berettiget på premiepenger etter både tre- og femmila i begynnelsen av mars ikke har fått utbetalt noen ting.

– Det stemmer. I den situasjonen vi er, så har styret handlingsplikt. Vi må se til at vi har redningsplanen i orden først, før vi kan betale våre kreditorer. Det er altså en utbetaling som må vente til vi har alt under kontroll.

Det er nemlig arrangøren som står med det hele og fulle ansvaret når de får oppdraget. FIS (Det internasjonale Skiforbundet) har ingenting.

Det totale inntektsbortfallet etter at verdenscupen i nordiske grener gikk uten publikum, og verdenscupen i skiskyting ble avlyst, var på 15 millioner kroner, skrev Finansavisen i slutten av mars. Etter det som kalles en dugnad mot partnere, ble tapet kuttet til 7,5 millioner kroner. Men styreleder i selskapet, Birger Magnus, sa det var fare for konkurs.

SVARER: Leder av Holmenkollen Skifestival, Kristin Vestgren Sæterøy, her intervjuet før rennene i mars. Foto: Terje Bendiksby

– Trygg kan man aldri være

Spørsmålet er om Holmenkollen Skifestival – som eies av Norges Skiforbund – skulle få en del av den mye omtalte krisepakken kulturminister Abid Raja har til idretten.

Basert på kriteriene for å søke om midler i krisepakken, vurderer Sæterøy det som mulig å få en bit av kaken.

– Det er klart vi skal søke. Vi er positive på at vi treffer på kriterier som tapte billettinntekter, merkostnader og deltakeravgift.

– Føler du deg trygg på at dere redder selskapet?

– Trygg kan man aldri være. Vi jobber steinhardt. Det er mange der ute vi må finne løsninger for. Jeg vil ikke si noe før vi er helt i mål. Jeg håper og tror det kan gå veien, sier Sæterøy.

Hundretusener forduftet

Emil Iversen og de andre skistjernene har mistet muligheten til å tjene penger på showrenn og turrenn i april. Her er Iversen i februar under Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

For Iversen og resten av skistjernenes del har noe av årsinntekten forsvunnet sammen med avlysninger av så å si alt av idrettskonkurranser.

April er høysesong for skistjernene til å tjene penger på showrenn og turrenn. Sponsormarkedet har blitt langt tøffere.

– Hvor mye man har tapt er vanskelig å si. Men vi har det greit. Det blir for dumt å sutre over det. Det er kanskje store summer som ikke kommer inn, I store å det hele har de fleste på landslaget god nok lønn til å satse for fullt, sier Iversen.

– Jeg mister ikke nattesøvnen. Jeg er glad jeg er på landslaget og har nok til å dekke huslånet og god mat. Så kan vi ikke forvente noe mer. Har man nok til å leve, så skal man ikke klage i disse tider.