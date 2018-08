Den svenske skiskytteren fikk en rulleskistav gjennom leggen under oppvarmingen før Lysebotn opp torsdag.

– Jeg ble så sjokkert at jeg var kjapt opp etter krasjen, slik at ingen så det. Det var litt pinlig. Men da jeg så skaden ble jeg veldig sjokkert. Det føltes ut som verdens største adrenalinpumpe, så jeg kjente ingenting. Men så kom smertene etter hvert, sier Femling til NRK.

Femling, som fikk sin egen stav i leggen etter å ha kjørt til side for en bil, forteller at han ikke engang hadde tenkt tanken på at noe sånt kunne hende.

– Jeg kommer med god fart der og når man legger på kroppstyngden, så det må ha vært en stor kraft som traff leggen, sier han.

UTE AV SYKEHUS: Femlings fot ser nå slik ut etter han ble skrevet ut fra sykehus lørdag. Foto: Carina Olset

26-åringen sier han synes det er ekkelt å se bildene fra skaden og prøver så godt han kan å unngå det.

– Det ser jo veldig ekkelt ut. Jeg får prøve å avdramatisere hendelsen litt nå, sier han.

– Det kunne gått mye verre

Femling ble hentet med luftambulanse etter ulykken og fløyet til Stavanger Sykehus. Lørdag ble han skrevet ut etter å ha tilbrakt to døgn der.

SKREKKSKADEN: Peppe Femling ble fløyet til sykehus etter å ha fått en skistav gjennom leggen. Foto: Det svenske skiskytterforbundet

– Jeg måtte vente en stund på å få ut staven og fikk den heldigvis ut samme kveld. Etter det måtte man bare se til at alt var stabilt og så har det vært mye ventetid, sier Femling.

Staven skal ifølge skiskytteren «heldigvis» kun ha truffet leggmuskelen og ikke gått gjennom viktige blodårer og nerver.

– Det kunne gått mye verre. Fordelen er at det er mye blodsirkulasjon der og det kommer til å hjelpe at det leger raskt. Så har jeg sydd litt. Det er nok det som setter en stopper denne første uka. Jeg får ikke tøye, sier 26-åringen.

– Når er du ute på rulleski igjen?

– Jeg kommer til å trene overkropp fra begynnelsen av neste uke. Så skal stingene være der i to uker. Etter det kan jeg nok gå på litt hardere. Så vi får se når jeg tar på meg rulleskiene. Jeg er positiv.

– Det er virkelig torsdagens helt

TORSDAGENS HELT: Simen Andreas Sveen, som også er legestudent, hjalp Femling da uhellet inntraff. Det satt svensken stor pris på. Foto: Frida Rosendal / NRK

Den norske langrennsløperen Simen Andreas Sveen stoppet oppvarmingen sin for å være sammen med Femling da ulykken inntraff. Det betydde mye for svensken.

– Der og da visste jeg ikke at det var han. Men senere spurte jeg hvilket startnummer han hadde og fikk vite at det var han. Det er virkelig torsdagens helt.

– Jeg vil takke alle andre som hjalp til også, men han visste hva han gjorde. Det at han ofret oppvarmingen og så gikk til start og ble nummer tre. Det er helteinnsats faktisk.

Sveen forklarte til NRK torsdag at det var en selvfølge for han som også er legestudent å stoppe opp og hjelpe til.