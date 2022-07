Superveteranen stupte inn i svingen på den 2. etappen av 400-meter stafetten til stående applaus. Alle øynene rundt Hayward Field var rettet mot Allyson Felix på tampen av VMs første kveld.

18 år med medaljegaranti var over for USA.

Stafetten endte med gull til Den dominikanske republikk, sølv til Nederland og bronse til storfavoritten med Felix i spissen. 36-åringen så fornøyd ut, selv om Kennedy Simon stivnet fullstendig de siste 50 meterne og «mistet» gullet.

VILLE HA ET MINNE: Italias Ayomide Temilade Folorunso og Alice Mangione forlot ikke banen uten et bilde med idolet. Foto: Carmen Mandato / AFP

Felix tullet seg inn i det amerikanske flagget, vinket til fansen og lot seg gladelig avbilde med konkurrentene som ville ta farvel med stjernen som har plukket medaljer som ingen andre de siste 18 årene.

Deretter ga hun datteren og ektemannen en klem i målsvingen.

– Tror ikke folk forstår

– Dette var veldig spesielt. Datteren min var på tribunen, og dette er en kveld som alltid kommer til å bety noe for meg, sier medaljegrossisten til NRK etter finalen natt til lørdag.

Det er ingen overraskelse at hun trekker frem datterens tilstedeværelse. Det var nemlig tre år gamle Camryn som gjorde at hun – sent i karrieren – tok opp kampen mot utstyrsgiganten Nike.

– Vi kommer til å savne henne noe voldsomt, med tanke på alt hun har gjort oss - både på og utenfor banen, sier lagkamerat Vernon Norwodd etter bronseløpet.

SOLBRILLER PÅ: Noah Lyles er klar til å ta gull på 200 meter og 4x100 meter stafett om sjansen byr seg. Han hyllet USAs superveteran Allyson Felix på torsdagens pressekonferanse. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Hun sto opp mot Nike. Det er én person mot et svært konsern. Jeg tror ikke folk forstår hvor enorm påvirkningskraften til Nike er i USA, sa sprintstjernen Noah Lyles på pressekonferansen dagen før VM-starten.

Sammen med fem av USAs fremste medaljehåp satt han på et podium og ramset opp hvor mye de beundrer en av tidenes mest suksessrike friidrettsutøvere.

Men han trakk ikke bare frem de 13 VM-gullene og de syv OL-gullene til Allyson Felix.

Ble nektet garantier om hun ble mor

Lyles var tydelig at det hun har gjort utenfor banen er minst like imponerende.

Som da hun tok et saftig oppgjør med utstyrsleverandørens behandling av utøvere som ønsket å bli mødre.

– For en svart kvinne å stå imot det, å dele sin mening og si det hun mener er rett, eller bare ha motet til å forsøke ... Det er noe jeg håper den yngre befolkningen får med seg i mange år fremover, sa Lyles.

Historien strekker seg nesten fem år tilbake i tid.

Felix var under kontrakt med det amerikanske gigantkonsernet Nike frem til slutten av 2017. Da hun forhandlet om ny kontrakt, ønsket Nike å kutte lønnen hennes med 70 prosent. Felix skrev i et debattinnlegg at hun var villig til å akseptere det.

Men hun lot seg skuffe over at de ikke kunne garantere henne noe som helst, dersom resultatene hennes lot vente på seg etter fødsel. Hun hadde nemlig opplyst at hun ønsket å bli mor. Nike rikket seg ikke.

IDOL: Anna Hall (fra venstre) og brødrene Josephus og Noah Lyles er alle store fans av Allyson Felix (foran). Foto: Fredrik Tombra / NRK

Kuttet båndene

Superstjernen ble mor til nevnte Camryn i november 2018. Datteren ble født mer enn en måned før termin. Snaut et halvt år senere sto Felix frem med historien sin om sponsoren som ikke støttet henne. Kara Goucher og Alysia Montaño hadde allerede lettet på sløret rundt sine opplevelser, men det var trolig veteranens innlegg i New York Times som tvang frem en endring hos sportsgiganten i august 2019.

Dette er Allyson Felix (36) Ekspandér faktaboks Navn: Allyson Michelle Felix Født: 18. november 1985 Nasjonalitet: USA Øvelser: 200 meter og 400 meter Personlige rekorder: 10,89 sekunder (100 meter), 21,69 sekunder (200 meter) og 49,26 sekunder (400 meter) Utvalgte meritter: OL-gull på 200 meter, 4x100 meter (2) og 4x400 meter (4)

OL-sølv på 200 meter (2) og 400 meter

OL-bronse på 400 meter

VM-gull på 200 meter (3), 400 meter, 4x100 meter (3), 4x400 meter (5) og 4x400 meter blandet stafett

VM-sølv på 400 meter, 4x100 meter og 4x400 meter

VM-bronse på 200 meter og 400 meter Aktuell: Allyson Felix har tatt 30 medaljer i OL- og VM-sammenheng. Nå avslutter hun karrieren på hjemmebane i USA og er favoritt til å stikke av med et nytt VM-gull på 4x400 meter stafett.

Nå er de kvinnelige utøverne garantert 18 måneder uten at de fratas prestasjonsbaserte bonuser, fra og med åtte måneder før termin.

Felix kuttet båndene til Oregon-baserte Nike. Hun sluttet seg til Athleta og tok del i utviklingen av egne sko.

Nylig frontet hun et initiativ som tilbød mødre gratis barnepass til utøvere, trenere og andre deltagere i det amerikanske mesterskapet som fungerte som VM-uttak.

– Jeg har funnet min vei videre. Jeg skal kjempe for kvinner, og jeg føler at jeg virkelig gjør det jeg var skapt for å gjøre, sier hun til NRK etter karrierens siste løp.

Alltid best når det gjelder

Siden hun ble mor har hun fortsatt den imponerende medaljesankingen på friidrettsbanen.

SUPERVETERAN: Allyson Felix (fra venstre) tok OL-gull på 4x400 meter stafett sammen med 400 meter hekk-spesialistene Dalilah Muhammad og Sydney McLaughlin, samt 800-meterløperen Athing Mu (to fra høyre). Foto: Charlie Riedel / AP

Det eneste mesterskapet Felix ikke har medalje fra siden hun debuterte i OL i 2004, er VM i Moskva i 2013. Hun måtte bæres av banen etter en hamstringskade. To stafettgull fulgte i VM året etter fødselen. Hun overrasket med individuell bronse på fjorårets 400 meter i OL, før hun kronet mesterskapet med gull på 400 meter stafett.

– Det har vært en utrolig reise med mye opp og ned. For meg er det fint å være her og avslutte det hjemme. Jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å avrunde det på.

Karrieren avsluttes med 18 VM-medaljer og 13 OL-medaljer. Ingen andre har vært i nærheten.