Den norske herrelandslagstrenaren Eirik Myhr Nossum har endå ein gong høyrt gjetord om det kinesiske langrennsesset dei siste månadene.

– Eg har høyrt litt rykte den siste tida at han har teke ganske store steg i distanselangrenn. At han er ein frykteleg god sprintar, det hugsar eg frå nokre år tilbake, seier Nossum til NRK.

Torsdag var Qiang Wang blant løparane som gjekk eit 10 kilometer langt testløp i Holmenkollen. Der gjekk også stjerner som Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og fleire frå det norske landslaget.

For kinesaren var det første gong på over eitt år at han har fått prøve seg mot fleire av dei beste løparane i verda.

Qiang Wang er velkjend for spurteigenskapane sine. Han har mellom anna ein andreplass frå verdscupsprinten i Drammen i 2022. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

– Tungt år

30-åringen gjekk i både OL i 2018 og VM i 2019, men utan å bli lagt særleg merke til. I desember 2019 tok han dei første verdscuppoenga sine, men så kom koronaviruset.

Neste gong han var å sjå i internasjonal konkurranse var OL i Beijing i februar 2022. Der viste han prov på at han hadde teke store steg då han vart nummer fem på sprintprologen.

Det sa likevel stopp i kvartfinalen, etter at han felte Pål Golberg og vart diska. Heimehåpet var sønderknust.

Han vart med resten av verdseliten til Europa etter OL. Der slo han verkeleg gjennom. Sjetteplass i Lahti vart følgt opp av den første pallplassen til karrieren få dagar seinare i Drammen. På veg opp mot Bragernes Torg vart han berre slått av Richard Jouve.

Nokre månader seinare spurta han frå Even Northug og vart nummer tre på klassisksprinten under Toppidrettsveka i Aure.

Håpa til sprintkometen var dermed skyhøge, men Qiang fekk aldri sjansen til å skine på den store arenaen då vinteren kom.

– Han trudde han skulle få gå både verdscup og VM. No vart ikkje det noko av dessverre, så det var nok eit tungt år i fjor, seier den norske trenaren hans Lars Christian Aabol til NRK.

Lars Christian Aabol er Qiang Wangs trenar i Noreg. Foto: NTB

Landslaget vart lagt ned

For etter å ha sjokkert heile langrennseliten på Aure, fekk Qiang sjølv ein sjokkbeskjed: Det kinesiske sportsapparatet hadde bytt minister og landslaget vart lagt ned.

Derfor måtte stortalentet reise heim til Kina og heile sesongen røyk.

Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth er også på plass for testløp i Holmenkollen. Begge slit dei med å setje seg inn i situasjonen Qiang har stått i.

– Det er vanskeleg å setje seg inn i den kvardagen hans og den frustrasjonen det må ha vore og ikkje få lov til å gå på grunn av noko politikk, som han ikkje har kontroll på sjølv. Men han har tydelegvis klart å gjere ein god jobb, trass i det, seier Krüger.

– No håpar vi i alle fall at han får vore her og gått før jul. Og at han gjer det såpass bra at han får vere her ut heile vinteren, supplerer Tønseth.

Didrik Tønseth håpar Wang kjem seg ut av visum-trøbbelet. Foto: NTB

Problem med visum

Det er klubben i heimlandet som finansierer satsinga i Noreg, fortel Aabol. Etter planen skal Qiang gå sesongopninga på Beitostølen 17–19 november. Deretter går turen til verdscupopninga i finske Ruka. Målet er også å rekke prøve-VM i Trondheim, rett før jul.

Men det er berre eit problem:

– Visumet vårt går ut to dagar før prøve-VM i Trondheim, seier Aabol, som no jobbar med at den norske ambassaden skal forlengje visumet med nokre dagar.

Men inntil vidare førebur Qiang seg til sesongstart. Han har akkurat komme i mål etter testløpet og treng nokre minutt for å summe seg.

– Eg kjende meg bra, i alle fall første runden. Men musklane svikta, seier han, etter å ha enda på ein 13.-plass.

Qiang Wang meiner han har heva seg som sprintar, av den grunn også vorte ein betre på distanse. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

På den første runden gjekk det også fort. Der var han den fjerde raskaste, mellom anna seks tidelar framfor Krüger. I mål var han 1.12,3 minutt bak vinnar Mattis Stenshagen, men mellom anna sju sekund føre landslagsløpar Martin Løwstrøm Nyenget.

Aabol meiner det vart ein tung dag i rulleskiløypa, men stadfestar mistankane til landslagstrenaren: Qiang har vorte betre, også på distanse.

– I dag var det eitt steg tilbake. Det trur eg rett og slett var fordi han opna for raskt. Men han har vorte betre på distanse. Eg trur også at han kan gå fort på ein 10-kilometer til vinteren, seier Aabol.

Enorm utvikling

Ikkje terningkast seks frå trenaren. Men resten av allroundlandslaget lèt seg imponere.

– Kor lenge sidan er det han byrja å gå på ski då, utbryt Krüger etter målgang.

Simen Hegstad Krüger er sikker på at vi får sjå meir til Wang til vinteren. Foto: NTB

Han held fram:

– Han har hatt ei enorm utvikling. Vi har lagt merke til dei fartsressursane han har og veit fort han kan gå på eitt minutts gonge. Og no ser det ut som han byrjar å få kapasiteten endå nokon hakk opp. Det er imponerande synest eg, der fort han klarer å bli god.

– Det er jo sterkt. Han er jo sprintar, det er jo der han har ein pallplass frå Drammen. Det han gjer her i dag, i ei såpass tøff løype, tyder på at då har han jo teke eit skikkeleg steg i distanse, seier Tønseth.

Herrelandslagstrenar, Eirik Myhr Nossum, ser at Wang har heva seg også på distanse. Foto: NTB

No håpar dei begge på å sjå Qiang i verdscupen til vinteren. Det same gjer Myhr Nossum.

– Når du har noko på eit testløp her å gjere, så har du noko i verdscupen å gjere. Enkelt og greitt, seier han.