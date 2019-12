Fekk firehjuling på fireårsdagen – No skal han kjempe mot verdas beste

Storseier til Manchester United

Ole Gunnar Solskjærs mannskap ble altfor sterke for «norskeklubben» AZ Alkmaar på Old Trafford. Kampen endte 4-0. Ashley Young og Juan Mata (straffe) scoret ett mål hver, mens Mason Greenwood gjorde to. Alle målene kom i løpet av en 20 minutters periode i andre omgang. Begge lagene var videre til 16-delsfinaler i Europaligaen før kveldens oppgjør, men Fredrik Midtsjø må stå over neste kamp for AZ Alkmaar etter sitt tredje gule kort i gruppespillet.