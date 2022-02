Feiringen til Ukrainas flaggbærer ble kalt «skandale» i hjemlandet

Norge mot gullrekord – sjekk denne medaljestatistikken

Da Jørgen Graabak krysset fosset Norge inn til OL-gull på lagkonkurransen i kombinert, sikret han også Norges 14. gull totalt i årets OL. Det er tangering av rekorden i et vinter-OL. Både Norge og Tyskland tok 14 gull i Pyeongchang for fire år siden, mens Canada tok like mange gull på hjemmebane i Vancouver i 2010. Med fire tre OL-dager igjen ligger dermed det meste til rette for at Norge skal sette ny gullrekord i årets OL. Norge står nå med 29 medaljer i årets vinterleker. Det er et stykke opp til de 39 medaljene den norske troppen tok med hjem fra Sør-Korea i 2018. Det er det meste et land har tatt i et vinter-OL noensinne.