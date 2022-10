Feiret seier med barna – risikerer straff

4-1-seieren over Sundsvall betyr at Häcken er fire kamper unna å fullføre en svensk sensasjon.

Djurgården, som møter AIK søndag, er seks poeng bak med én kamp mindre spilt.

KAN SMILE: Häcken-trener Per-Mathias Høgmo. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Da er det også grunn til å juble med supporterne. Et par av spillerne løftet sine barn ned fra tribunen for å feire på banen.

Blair Turgotts datter fikk gleden av å «score» foran hjemmesupporternes seksjon G.

Dette bryter imidlertid med regelen til Det svenske fotballforbundet og Svensk elitefotball (Sef) om ikke å ha uautoriserte personer på banen.

Siden Häcken er straffet for lignende hendelser tidligere, øker trolig boten til 24.000 kroner, skriver Aftonbladet.

– Våre sikkerhetsvakter tillater det når det er spillerne selv som henter barna. Det er noe av det vakreste vi har. Det er ikke bare fantastiske fotballspillere, men også vanlige mennesker og pappaer, sier Häckens markedssjef Elin Öst Sandström til avisen.

– Holder med én idiot

Generalsekretær Mats Enquist i Svensk elitefotball forklarer til NRK at det er utelukkende sikkerhetssyn som gjør at regelen eksisterer.

– Regelen er der fordi det har vært noen tilfeller der ting er blitt kastet når barn er til stede. Til slutt ble regelen innført for sikkerhets skyld. Det er trist at regelen finnes, men det er ren sikkerhet, sier Enquist.

– Kan risikoen vurderes fra tilfelle til tilfelle?

– Slik var det før, men det viste seg at det ikke funket så bra. Vi kan jo vurdere å gå tilbake på det, og det er klubbsjefsmøte nå på tirsdag. Men som sagt ble regelen innført siden det har vært noen hendelser. Det var kanskje roligere i går (lørdag), men det holder dessverre med én idiot, sier Enquist og legger til:

– Det blir alltid kritikk med slike saker, men hva hadde skjedd hvis noen kastet inn et knallskudd? Hva hadde man sagt da?

SVARER: Mats Enquist. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Vil betale

Sandström mener på sin side at Häcken som klubb og arrangør kan vurdere denne risikoen. Hun ønsker at ansvaret skal ligge på klubbene.

– Når klubben er blitt bøtelagt tidligere, er det begrunnet med at barna er «uautoriserte». For oss er ikke barna uautoriserte. Vi gjør vår vurdering at vi kan kontrollere det, og at det ikke er noen risiko overhodet, sier Sandström til NRK.

– Häcken er bøtelagt for lignende tidligere. Da vet dere vel at det blir en ny bot?

– Vi har resonnert oss til at det er bøter vi tar. Det blir helt feil fokus for oss å bruke ressurser på det. Vi bruker heller penger på andre ting, men hvis de bøtelegger, får de gjøre det, sier Sandström.

En eventuell bot blir nok fort glemt hvis Häcken fullfører gulljakten denne høsten.

Høgmo tok over Häcken i fjor for å unngå nedrykk. Nå er han blitt genierklært i nabolandet. Häckens sportssjef Martin Ericsson skapte nylig overskrifter da han uttalte at Høgmo var i stand til å trene Real Madrid.

VIKTIG: Midtstopper Even Hovland har vært sentral for Häcken denne sesongen. Lørdag tegnet han seg også på måltavla. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Det er seks år siden Norges «prosjekt Høgmo» ble avsluttet etter ti seire, sju uavgjorte og 18 tap.

– Det er litt slik å være topptrener, og det har jeg opplevd i en karriere over 32 år. Du er en helt den ene dagen, og så er du «idiotforklart» den andre dagen. Det som kanskje har endret seg over tid, er kortere frekvens på når du er genierklært. Som trener handler det om å balansere dette, sa Høgmo til NRK tidligere i oktober.