Feiret med flagg for å markere revir, men Graabak advarer: – Må ikke bli for høye på oss selv

Tyskland har i årevis vært verdens beste kombinertnasjon. Men de siste to sesongene har Norge tatt mer og mer over, og lørdagens lagkonkurranse under prøve-VM i Oberstdorf ble en manifestering av maktskiftet.

Espen Bjørnstad, Jens Luraas Oftebro, Jørgen Graabak og Jarl Magnus Riiber hoppet alle over 130 meter i Schattenbergbakken. Dermed gikk Norge ut ett minutt og 27 sekunder foran Østerrike på andreplass – og 1.46 foran Tyskland.

Tyskland gikk seg opp til andreplass i langrennet, men var over halvannet minutt bak Norge. Og det til tross for at Norges ankermann gikk med det norske flagget i flere hundre meter.

– Det ble et godt stykke. Jeg fikk flagget grytidlig av sjefen selv. Det var stas å kunne ta hele rekka, med tyskere langs hele oppløpet.

For det var landslagssjef Ivar Stuan som ga Jarl Magnus Riiber flagget, og han erkjenner at det var en bevisst handling for å sette tyskerne litt ekstra på plass.

– Ikke bra for tyskerne

– Vi flagget for å markere at denne arenaen her har vi lyst til å herje på neste år også, sier Stuan.

Flagget fikk han låne av en tysk tilskuer.

– Jarl kunne ha stoppet og plantet det på målstreken. Jeg tror nesten sementen hadde størkna før neste lag var i mål, hvis han hadde støpt det fast på målstreken der. Det er klart det ikke er bra for tyskerne på hjemmebane, sier Stuan.

Stemningen har ikke alltid vært på topp mellom Norge og Tyskland. Og om den norske flaggmarkeringen var et ledd i et psykologisk spill, hadde også tyskerne et bidrag i samme gate.

LÅNT FLAGG: Sebastian Meik (i midten) fikk tilbake flagget han lånte ut til suverene Jarl Magnus Riiber, Jørgen Graabak, Jens Luraas Oftebro og Espen Bjørnstad. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tok «en Weissflog»

Ifølge Jørgen Graabak prøvde en av tyskerne seg på «en Weissflog» etter hopprennet, med referanse til det som skjedde under OL på Lillehammer i 1994 da tyske Jens Weissflog gratulerte japanske Masahiko Harada med gull i lagkonkurransen i hopp rett før Harada skulle gjøre det avgjørende hoppet.

– De prøvde seg med en tilsvarende i dag. De prøvde å gratulere oss etter hopprennet. De prøvde seg igjen, men det lyktes ikke denne gangen, sier Graabak.

– Hva sa du?

– Jeg sa takk.

– Var det sagt med glimt i øyet?

– Det var nok med glimt i øyet, men det vet jeg ikke. Han var følelsesløs i ansiktsuttrykket.

Graabaks advarsel

Norge føler nå de har et mentalt overtak på erkerivalen.

– Det så ut som de irriterte seg grønne allerede etter Ruka, sier Jarl Magnus Riiber.

Han trives med å være i den posisjonen. Det gjør også lagkameratene, men Jørgen Graabak tillater seg at det ligger en liten fare i å være så suverene at man har tid til å feire med flagget.

– Vi skal ikke bli for høye på oss selv. Det må vi jobbe litt med, fastslår han.