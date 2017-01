Forventningene var skyhøye til nordmennene før fredagens super-G.

Jansrud har vært i kjempeform denne sesongen og hadde tre strake super G-seirer i verdenscupen før helgen.

Nordmannen gjorde imidlertid en stor feil i fjerdesvingen og tapte mye tid. Dermed var alt håp om en pallplassering ute for Jansrud som endte på en skuffende 9.-plass.

– Det var glatt, men også litt urolig. Jeg ble litt overrasket. Jeg hadde planlagt å gå en tøff linje, og så treffer jeg to svære slag og da er det kjørt, sier han til NRK.

– Taktisk bommert

Jansrud sier at det var enighet om å starte svingen tidlig, men alpinisten var ikke like sikker på om det var en god avgjørelse etterpå.

– Jeg fikk noen slag midt i fleisen der, så det var nok en taktisk bommert, sier en skuffet Jansrud, som var 92 hundredeler bak vinneren Matthias Mayer.

– Dette var bittert og frustrerende, for planene var ambisiøse. Men vi overlever nok dette også.

– Det er veldig skuffende, men det er sånt som skjer. Skuffelsen går nok over ved middagstider, det er aldri gøy å se på premieutdelinger, kommenterer han.

God Super-G av Kilde

Kilde like utenfor pallen

Aleksander Aamodt Kilde leverte et godt renn og var lenge med i kampen om en pallplassering. Han måtte til slutt ta til takke med en 4. -plass. Han var kun to hundredeler unna en pallplassering.

– Jeg prøvde å gi gass å bare la det gå. Det var litt mer urolig enn jeg trodde, faktisk, sier Kilde, som også fikk problemer på samme sted som Jansrud.

– Jeg visste at det ville bli for mye å ta igjen etter det som skjedde over kanten på toppen, men derfra og inn gikk det veldig bra,

Matthias Mayer fra Østerrike vant fredagens super-G ni hundredeler foran italienske Christof Innerhofer. Beat Feauz fra Sveits kom på tredjeplass.

Adrian Smiseth Sejersted hang med på toppen, men det holdt ikke inn. Unggutten kjørte ut og kom aldri til mål fra startnummer 26.

Lørdag arrangeres det berømte utforrennet i Kitzbühel. NRK sender det fra kl. 11.30.