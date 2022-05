Feil mann i feil jobb

Han kom. Han så. Og så dro han igjen.

Ralf Rangnick er ferdig i Manchester United – og ikke bare som trener. Søndag ble det klart at han ikke blir ekstern rådgiver de neste to årene likevel.

Han tar nå over landslaget til Østerrike, og med det er et sørgelig kapittel over.

Ingenting med denne ansettelsen har gitt mening. Rangnick har vært den midlertidige treneren som selv sa at han ikke var noen midlertidig trener. I stedet for å få full makt som direktør, som han ønsket, ble han dyttet ut på sidelinjen som «konsulent».

Resultatene har vært like grå og uinspirerende som Rangnick selv. Hans største styrke har vært å fortelle oss alt som er galt i klubben.

Nå som han skulle bidra til å fikse det, har han altså sagt adjø.

Ikke som Solskjær

Og med det etterlater han seg en sesong hvor United har tatt 58 poeng, klubbens laveste sum siden Premier League startet i 1992. Laget kom på sjetteplass og røk ut av FA-cupen mot Middlesbrough.

Over 38 ligakamper ble målforskjellen 0.

Kun fire lag i verden tjener mer penger enn Manchester United.

I KRISE: Manchester United har ikke vunnet Premier League siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. Foto: Ian Walton / AP

Lista lå lavt for Rangnick. Han tok over et kriserammet lag som hadde haltet ut av startblokkene, og ting kunne knapt bli verre.

De har imidlertid ikke blitt stort bedre heller. Si hva du vil om Ole Gunnar Solskjær, men da han tok på seg samme rolle tre år tidligere, ga han i det minste laget et løft. Nye trenere er ment å ha en umiddelbar effekt, og Solskjær tok åtte seiere på rad.

Under Rangnick har laget omtrent fortsatt som før. Selv med en gavepakke av en terminliste i starten vant han 11 av 29 kamper i alle turneringer.

I starten av sesongen tok Solskjær 1,4 poeng per ligakamp.

Rangnick endte på 1,6. Les også: Solbakkens dilemma

Ga opp Plan A

Vi så aldri noe av den taktiske revolusjonen. Rangnick ble beskrevet som «gudfaren» av moderne tysk fotball, en guru som raffinerte landets spillestil med 4-4-2, sonemarkering og høyt press.

Men det var på 90-tallet. Disse prinsippene er velkjente nå, og Rangnick har ikke fått brukt dem uansett.

Han startet ved å be laget om å presse høyt. Den planen varte i noen kamper, før Rangnick ga opp.

Han snakket ofte om at laget manglet «fysikken» til å presse høyt over tid. Mot slutten innrømmet han at de ikke hadde spisser som kunne spille slik, og siktet spesielt til Cristiano Ronaldo. Dette var sant nok.

Men Rangnick visste at Ronaldo var slik før han tok jobben. Han hadde tid til å finne ut at laget ikke kunne presse høyt.

Hvorfor da ta over et lag som du vet ikke kan spille din type fotball?

MISLYKKES: Cristiano Ronaldo scoret mange mål, men klubben klarte likevel ikke å kvalifisere seg til Mesterligaen. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Da Plan A feilet, klarte Rangnick heller ikke å finne en god Plan B. Over samme periode har Antonio Conte, som United takket nei til i vinter, forvandlet Tottenham både fysisk, taktisk og mentalt.

Det betyr ikke at Conte nødvendigvis hadde passet United, men han har vist dem hvordan en moderne topptrener ser ut. Conte hadde nettopp vunnet Serie A med Inter. Rangnick kom rett fra en direktørrolle i Lokomotiv Moskva.

Det vi har sett de siste seks månedene, har forklart hvorfor.

Intern misnøye

Heller ikke kulturen i stallen har blitt bedre under Rangnick. Innsatsen har vært laber, og spesielt kollapsen borte mot Liverpool var ydmykende.

Fra garderoben har det lekket ut meldinger om misnøye med Rangnicks assistent, amerikaneren Chris Armas, som stallen har sammenlignet med den fiktive vitsetreneren Ted Lasso. Spillerne skal ha mislikt treningsøktene.

Stopperen Eric Bailly skrev «please» under en Instagram-post som sa at han og Raphaël Varane burde starte i forsvaret, med Maguire på benk.

Slikt er utenkelig i lag som Liverpool og Manchester City. Rangnick har vært enig i at slike ting er uhørt. Men han har aldri klart å gjøre noe med det.

Trenger operasjon

Faktisk har Rangnicks fremste rolle vært som en slags etterforsker som har rapportert hva han har sett på Old Trafford. Han har blitt spurt hva som er galt, og har svart på ærlig vis.

– Denne klubben trenger en åpen hjerteoperasjon, sa han mot slutten.

Så ille er det altså på innsiden.

ÆRLIG: Ralf Rangnick var flere ganger tydelig på at United har problemer. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Slik sett er det mulig å synes synd på Rangnick. Han har tatt mye av smellen for et lag som gjenspeiler hvor dysfunksjonell klubben er som helhet. Han har ikke fått lov til å gjøre det han gjør best.

Rangnick er spesialist på å omstrukturere klubber. Om United ikke ønsket seg en slik type, burde de aldri kontaktet ham. Ved å gjøre ham til midlertidig trener og ekstern rådgiver har de verken gitt ham tiden eller makten han ønsket seg.

Faktisk ble Rangnick tilbudt rollen som midlertidig trener av Chelsea i fjor, men sa nei.

Grunnen? At han ikke er en midlertidig trener.

Han ser det åpenbart selv. Han mangler karismaen til å løfte en stall på kort tid, og har ikke en taktisk plan som er fleksibel nok til å forvandle lag over natta.

Så spørsmålet er hva United tenkte ved å gi ham disse to rollene. Heller ikke den nye treneren, Ten Hag, så ut til å forstå seg på Rangnicks tittel som rådgiver.

– Det må stå på klubbens regning, sa Ten Hag.

NY SJEF: Erik ten Hag skal lede Manchester United neste sesong. Foto: MAURICE VAN STEEN / AFP

Murtough har ansvaret

Denne regningen tilhører John Murtough, som ble sportslig direktør i mars i fjor. Det var han som ansatte Rangnick, etter å ha besøkt ham i Leipzig i 2019.

At Murtough har begynt jobben med en slik fiasko, er ikke veldig lovende for United. Spesielt ikke når man tar med at han nå har hovedansvaret for den sportslige strategien, ettersom den innflytelsesrike daglige lederen Ed Woodward nå er ute.

Murtough har aldri hatt denne jobben før. United er ikke stedet hvor man kan prøve og feile.

Håpet for United må være at Ten Hag selv tar ansvaret for å ruste opp staben rundt seg. Han engasjerte seg i mange ulike deler av Ajax, og det er neppe tilfeldig at to av Uniteds fremste speidere har forlatt klubben etter at han ble ansatt.

Når man i tillegg vet at Ten Hag er en av de staeste trenerne i bransjen, ga det aldri mening å beholde Rangnick som konsulent.

Rangnick blir neppe savnet på Old Trafford. Han var feil mann i feil jobb.

Det beste med hans tid i klubben er at den endelig er over.