«Frankrike er ikke favoritter»

Frankrikes midtbanespiller Paul Pogba er fast bestemt på at hans nasjon ikke er favoritter, men hevder samtidig at de har lært av finaletapet for to år siden.

I EM på hjemmebane i 2016 ble det 0-1 tap i finalen mot Portugal. Det er 20 år siden sist, men på søndag kan Manchester United-spilleren bidra til frankrikes andre VM-tittel.