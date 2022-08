Marokko sparket landslagssjefen kort tid før VM

Kun tre måneder før VM-sluttspillet i Qatar er Vahid Halilhodzic ferdig som landslagssjef for det marokkanske fotballandslaget.

Fotballforbundet i landet opplyser at avskjeden til Halilhodzic kommer som følge av uenigheter knyttet til forberedelsene inn mot det kommende sluttspillet.

Marokko skal etter planen spille sin første VM-kamp i Qatar 23. november. Motstander er Kroatia. I gruppespillet venter også Belgia og Canada.

At landslagssjefen nå byttes ut, åpner veien for at Chelsea-stjernen Hakim Ziyech igjen kan bli del av landslaget. Ziyech forsvant ut i fjor som følge av en uoverensstemmelse med Halilhodzic.

Det er tredje gang at 69 år gamle Halilhodzic slutter i en landslagsjobb etter å ha ledet laget sitt til VM. Han førte Elfenbenskysten gjennom kvalifiseringen i 2010 og Japan i 2018, men mistet også da jobben før sluttspillet startet. (NTB)