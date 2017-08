FCK utslått av Qarabag

FC København misset mesterligaspill på bortemålsregelen. FCK vant 2–1 over Qarabag, og det endte 2–2 sammenlagt.

Det betyr at Ståle Solbakkens menn går til Europaligaen, mens Qarabag er klar for mesterligaen for første gang i klubbens historie.