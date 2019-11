Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er selvfølgelig kjempedeilig. Vi gjør jobben vår. Vi sa vi skulle skåre mange mål mot Færøyene og det gjorde vi, sier Sørloth til NRK.

– Det ble litt hektisk?

– Jeg fikk en halvtime på meg, så det gikk helt fint. Det var ikke noe problem, sier Sørloth som måtte erstatte Haaland på kort varsel.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg skulle selvfølgelig gjerne hatt hat trick, jeg hadde håpet på det. Men jeg får nøye meg med to, smiler han.

– Man har mange strenger å spille på offensivt nå?

– Det er et luksusproblem for Lars, så det må være veldig gledelig. Så mange om beinet og så mange i god form. Det må han bare være glad for, konstaterer Sørloth.

MÅTTE STÅ OVER KAMPEN: Erling Braut Haaland. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Usikker på skade

Landslagssjef Lars Lagerbäck sier dette om skaden til Haaland.

– Han hadde en kjenning etter gårsdagen. De så på ham i dag og trodde det ikke skulle være noe problem, men så merket han noe under oppvarmingen. Jeg vet ikke helt hvor alvorlig det er, forteller han.

– Jeg håper han kan være med til Malta, men legene har ikke fått sett på ham ennå, så vi får se etter å ha sjekket nærmere i kveld, sier landslagssjefen videre.

I den første startoppstillingen til Lagerbäck var Erling Braut Haaland og Joshua King ført opp som spisspar mot Færøyene.

Det tok imidlertid ikke lang tid før det ble klart at Haaland ikke kunne starte kampen.

– Det var veldig gøy for Alex, som ikke var ment å starte kampen, at han fikk komme inn og skåre to mål. Det er bra vi har konkurranse, kommenterer Lagerbäck.

Drømmetreff

Etter 62 minutters spill fikk Sørloth skikkelig drømmetreff fra 10 meter (se video under), før han kun minutter senere økte på til 4-0 etter herlig samarbeid med Joshua King og Sælnes.

Dermed gjorde han nøyaktig som sin far, Gøran Sørloth, som også scoret mot Færøyene i 1992 da Norge slo laget 2-0.

– Han skåret vel to, så det er derfor det hadde vært ekstra deilig med et hattrick, sier målscoreren.

Sørloth legger på til 3-0 - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Drømmestart for Norge

Men landskampen mot Færøyene måtte altså gå uten den største snakkisen i norsk fotball for øyeblikket. Haaland står med hele 26 mål for Salzburg denne sesongen. Sju av disse er kommet i mesterligaen.

Han gikk også glipp av viktig kamptrening sammen med Joshua King. De to har kun spilt en kamp sammen tidligere.

Heller ikke Martin Ødegaard, som har startet alle de åtte tidligere kampene i kvalifiseringen, var på banen i fredagens kvalifiseringskamp (grunnet skade).

Resten av laget så likevel ut til å greie seg helt greit mot svake Færøyene (laget er for øyeblikket på 110.-plass på FIFA-rankingen).

Etter kun fire minutter var Tore Reginiussen godt plassert da Norge fikk hjørnespark og headet inn kampens første mål på mesterlig vis.

Tore Reginiussen sender Norge i ledelsen - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Iver Fossum har ikke vært på banen for Norge siden siste nasjonsligakamp mot Kypros i november i fjor, men brukte ikke lang tid på å gjøre seg bemerket da han endelig fikk sjansen igjen.

Kampen var ikke mer enn åtte minutter gammel da Fossum økte til 2-0 etter en pasning fra Joshua King. AaB-spilleren vartet opp med en hælflikk av beste merke og satte ballen lekkert i nettet.

Flere mål ble det ikke i første omgang.

– Jeg synes det her var en veldig solid match. Jeg synes det var godt gjennomført fra start. Man får en drømmeåpning, og da blir premissene for kampen litt enklere for oss, kommenterte NRKs ekspert Carl-Erik Torp.

– Det var solid, det var en prestasjon. Vi gjør jobben og er profesjonelle, mener Mats Møller Dæhli.

– Det er en stund siden man fikk så mange mål på Ullevaal?

– Vi har mange gode spisser nå. Haaland ute og Sørloth inn, det er ikke dårlig, det lover godt, sier Dæhli videre.

Iver Fossum legger på til 2- 0 - Bilder med tillatelse fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Fortsatt ubeseiret på Ullevaal

Norge er dermed fortsatt ubeseiret på hjemmebane under Lars Lagerbäck. Dette var Norges 16. strake hjemmekamp uten tap.

Veien til et EM-sluttspill for Norge må uansett gå via nasjonsligaomspillet i mars.

Mandagens bortekamp mot Malta blir lagets siste kamp sammen før den tid.

– Det er en kamp som vi også bør vinne, med mer enn ett mål. Det blir en annen kamp, men vi gjorde jobben i dag, mener Joshua King.

Etter fredagens EM-kvalifiseringskamper er følgende tolv nasjoner klare for EM-sluttspillet i 2020:

Finland, Sverige, Belgia, Tsjekkia, England, Frankrike, Italia, Polen, Russland, Spania, Tyrkia og Ukraina.

