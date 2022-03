Far til ukrainsk skiskyttar tatt til fange av russisk hær – måtte bryte

Tysdag skaffa Ukraina seg to nye gullmedaljar, og tok totalt ni medaljar på den solfylte skiskyttararenaen i Beijing.

Hittil i leikane har Ukraina sikra seks gull, sju sølv og fire bronse, noko som står i sterk kontrast til situasjonen i heimlandet.

Likevel er det tydeleg at krigen har sett sine spor.

19 år gamle Anastasia Laletina måtte trekke seg frå tysdagens skiskyting, då ho like før start fekk ei melding om at faren hennar vart tatt til fange av russiske styrkar. Det fortel talskvinne Natalija Harach til AFP.

– Far hennar er soldat i den ukrainske hæren og blei tatt til fange av russiske soldatar. Ho vart veldig prega av det og klarte ikkje å ta del i konkurransen, seier Harach.

Ho la óg til at Laletina tar tida til hjelp og får god støtte og oppfølging frå medisinsk helsepersonell.

Brast ut i gråt

Sjølv om fleire av dei ukrainske utøvarane klarte å finne sine styrkar i sporet, er det ikkje tvil om at situasjonen i heimlandet pregar utøvarane.

TØFT: Kononova på bakken etter målgang. Foto: Shuji Kajiyama / AP

I den ståande klassen i skiskyting, var det tre ukrainske kvinner som delte pallen saman.

Iryna Buj tok gullet, og Oleksandra Kononova og Ljudmyla Ljasjenko følgde etter på høvesvis sølv- og bronseplass.

– Vi er her for å kjempe for Ukraina, med Ukraina og i namnet for Ukraina, sa Buj til arrangørane etter gullet.

Kononova var sterkt prega etter hennar sølvmedalje.

– Eg er så stolt av å dele pallen med lagkameratane mine. Desse medaljane er veldig spesielle for oss, seier ho medan tårene trillar.

EMOSJONELT: Oleksandra Kononova får ein klem av presidenten i den ukrainske paralympiske komité, Valeri Sushkevych. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Ho må fleire gonger stoppe opp for å ta seg til andletet, og stemma brest.

– Vi har det veldig vanskeleg. Fysisk er vi her, men mine tankar er hjå familien min og hjå barnet mitt. Dette er dei vanskelegaste leikane eg har delteke i, og ein sølvmedalje reknast som gull for meg i denne situasjonen, seier ho.

Fleire i og rundt det ukrainske landslaget har òg fått beskjed om at heimane deira har blitt øydelagd som følge av bombinga. Ein av dei var bronsevinnar Ljasjenko, som bur i Kharkiv. Det fortel pressekontakt Harach.

PALL: Iryna Buj, i midten, saman med sølvvinnar Oleksandra Kononova (venstre) og bronsevinnar Ljudmyla Ljasjenko. Foto: Shuji Kajiyama / AP

– Modigaste i verda

Sølvvinnar i den svaksynte klassen, Anatolij Kovalevskyj, sleit på sprinten laurdag, men klarte å komme tilbake og ta sølv på mellomdistansen tysdag. Der fekk han òg følge med lagkameratane Vitalij Lukjanenko og Dmytro Sujarko.

Han erkjenner at han har det tøft mentalt.

– Dei ukrainske utøvarane er dei modigaste i verda. Vi er her og kjempar medan våre landsmenn deltar i krigen. På sprinten var eg veldig nervøs på grunn av det som skjer heime. Eg var heilt knust mentalt etter tre bom, seier Kovalevskyij.

Hryhorij Vovtsjynskyj, som tok sin andre sølvmedalje på rad i den ståande klassen, er klar i talen:

– Eg håpar at krigen stoppar i Ukraina. Eg ynskjer meg gull for landet mitt, og eg vil møte familien min, dottera mi og seie at eg elskar dei, seier han.

JUBEL: Vinnar Vitalij Lukjanenko, saman med Anatolij Kovalevskyj (til venstre) og Dmytro Sujarko (andre frå venstre), saman med assistentane sine. Foto: Shuji Kajiyama / AP

Gode ski

Nils Erik Ulset er Noreg sin einaste deltakar i skiskyting. Han hamna på 10.-plass etter tysdagens konkurranse, og det etter god skyting.

– Skytinga er eg godt fornøgd med, men det er ikkje draumeføret mitt, seier Ulset til NRK.

SNART OVER: Fredag er siste konkurranse i karrieren for Nils Erik Ulset. Då håpar han at både ski og skyting klaffar. Foto: MOHD RASFAN / AFP

Han meiner dei ukrainske utøvarane hadde særdeles gode ski, til forskjell for dei norske langrenn- og skiskyttarane som har smørarar som sit i karantene.

Og skia til dei ukrainske utøvarane var også ein del av det ukrainske OL-laget. Det kan den norske smørjaren Ole Bjørn Tretterud bekrefte til NRK. Han jobbar for det ukrainske skiskyttarlaget.

– Vi kjøpte ski frå Fischer under OL, og lét dei stå att til Paralympics, seier han til NRK.

Han har derimot ikkje trua på at dei gode resultata er på grunn av skia.

– Det verkar som dei har gode ski, men det er ikkje det same føret som då vi var der, så det er ikkje berre det som spelar inn, seier han.

Han trur at dei norske utøvarane lir av karantenen til smørjarane.

– Ja, det har mykje å seie. Eg trur dei norske utøvarane hadde optimale ski, men når smørjarane sit i karantene, er det ikkje så enkelt, seier han.