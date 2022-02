Far Lindvik: – Føltes som jeg pådro meg hjerteinfarkt tre ganger

– Det var slitsomt, nervepirrende. Føltes som jeg pådro meg hjerteinfarkt tre ganger, er det første far Lindvik sier når NRK snakker med etter at det historiske OL-gullet var sikret.

Marius Lindvik var andremann etter første omgang i det olympiske hopprennet i Zhangjiakou, 200 kilometer nord for Beijing.

Men takket være det Halvor Egner Granerud omtalte som «et av OL-historiens beste hopp», la han virkelig press på japanske Ryoyu Kobayashi.

– Da hadde jeg god tro for at det skulle holde. Kobayashi har ikke vært så overlegen på trenig, så jeg hadde håp om at han skulle klare det.

AVGJORDE: Da Marius Lindvik landet i finaleomgangen, hadde far Trond god tro på gull. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

– Og det gjorde han, gudskjelov.

Han forteller at han skjønte at gullet var sikret da japaneren landet sitt hopp.

– Da sto jubelen i taket. Det ble emosjonelt. Så ble det enda sterkere når 2-tallet kom på Kobayashi, sier han.

– Å se gleden som sønnen viser, det er stort, sier Trond Lindvik.

– Varmer et pappahjerte

Det var en nærmest målløs Marius Lindvik som møtte pressen etter rennet. Far Trond forteller om en stille og rolig gutt som normalt ikke er den som viser mest følelser.

– Men i dag så du på hele gutten at dette betyr noe. Den gleden han utviser. For meg som kjenner han veldig godt varmer det et pappahjerte, sier han.

– Hva har han gjort for å klare dette?

– Han er veldig dedikert. Hoppteknisk har han ligget foran andre på grunn av den spesifikke treningen han har gjort, spesielt sammen med Øyvind Grønn, som var grunnen til at han begynte å hoppe på ski.

– Han har ofret veldig mye med treninger, og han har vært villig til å legge det harde arbeidet som kreves.

Scheie: – Fantastisk prestasjon

Gullet er det første norske i storbakken siden Toralf Engan vant i Innsbruck i 1964. Nå hylles Lindvik av hele norsk hoppsport.

En av dem er tidligere NRK-kommentator Arne Scheie.

IMPONERT: Arne Scheie. Foto: Snorre Tønset / NRK

– Det er så mye å si, fantastisk prestasjon. Han var god i begge omgangene, og det som var så hyggelig var at det var så fine forhold, og at vi fikk et så fint renn, sier Scheie til NRK.

– Så er det jo dette med at det 58 år siden siste. Vi har ventet så lenge, og så gjøre han det på en slik måte, sier han.

– Hvor viktigere dette for norsk hoppsport?

– Veldig viktig. Det å vinne storbakken i et OL når man vet den konkurransen og interessen det er, sier Scheie.

Scheie trekker fram at det var et lite minus at to av Norges fire hoppere ikke tok seg til finaleomgangen.

– Men det blir borte når vi har vinneren. «The winner takes it all», er det ikke det amerikanerne sier?